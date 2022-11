क्राइस्टचर्च : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन एकदिवसीय ( 3rd ODI India vs New Zealand ) सामन्यांच्या मालिकेतील शेवटचा एकदिवसीय सामना ( ODI Series Between India and New Zealand ) बुधवारी क्राइस्टचर्चमधील हॅगले ओव्हलच्या मैदानावर ( Hagley Oval Cricket Ground ) खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात, भारतीय क्रिकेट संघ विजयासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न ( Pitch Report and Weather Report ) करेल, जेणेकरून न्यूझीलंडमधील दुसरी एकदिवसीय मालिका गमावणे ( India vs New Zealand ) टाळता येईल आणि मालिका 1-1 अशी खिशात घातली जाईल. येथेही नाणेफेकीची भूमिका महत्त्वाची असेल, कारण या मैदानावर लक्ष्याचा पाठलाग करणे चांगले मानले जाते. भारतीय वेळेनुसार बुधवारी सकाळी ७ वाजल्यापासून हा सामना खेळवला जाईल.

तीन एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना न्यूझीलंडने भारताकडून 7 विकेट्सने जिंकला होता, तर दुसरा सामना पावसाने रद्द झाला होता. अशा परिस्थितीत आता हा सामना जिंकण्यासाठी दोन्ही संघ जोरदार लढत देतील. न्यूझीलंड आणखी एक सामना जिंकून मालिका 2-0 ने आपल्या नावे करण्याचा प्रयत्न करेल, तर टीम इंडिया मालिका 1-1 ने आपल्या नावे करण्याचा प्रयत्न करेल. या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाने चांगलाच घाम गाळला आहे.

भारत आणि न्यूझीलंडच्या रेकॉर्डवर नजर टाकली, तर दोन्ही संघांनी गेल्या ५ सामन्यांमध्ये संमिश्र कामगिरी केली आहे. न्यूझीलंड संघाने गेल्या 5 सामन्यांत तीन हरले आहेत, एक जिंकला आहे. तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. दुसरीकडे, भारतीय संघाची गेल्या 5 सामन्यांतील कामगिरी पाहिली तर दोन सामने जिंकले आहेत, तर भारतीय संघाला दोन सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला आहे. त्याचवेळी पावसामुळे एक सामना रद्द करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळल्या गेलेल्या 5 महिन्यांचा लेखाजोखा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तर असे कळते की, यापैकी न्यूझीलंडने चार सामने जिंकले आहेत. तर मागील सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. तसे पाहिले तर न्यूझीलंड भारताचे पारडे जड दिसत आहे. दुसरीकडे, युवा खेळाडूंनी भरलेल्या संघात कर्णधारपदाची खेळी खेळण्याबरोबरच शिखर धवनला संघात अशा 11 खेळाडूंची निवड करावी लागेल, जेणेकरून शिखर धवन त्याच्या नेतृत्वाखाली मालिका गमावू शकेल.

न्यूझीलंडच्या हॅगले ओव्हल मैदानावर भारताने अद्याप एकही वनडे सामना खेळलेला नाही. येथे न्यूझीलंडने आतापर्यंत एकूण 11 सामने खेळले आहेत आणि त्यापैकी 10 जिंकले आहेत, तर एक पराभव पत्करावा लागला आहे.

या मैदानावर स्कॉटलंडने सर्वाधिक 341/9 धावा केल्या होत्या, तर श्रीलंकेने 117 धावा केल्या होत्या. या मैदानावर मार्टिन गप्टिलने सर्वाधिक ४२१ धावा केल्या आहेत. कॅलम मॅक्लिओडने या मैदानावर 175 धावांची सर्वात मोठी खेळी खेळली आहे. ट्रेंट बोल्टने या मैदानावर सर्वाधिक 18 विकेट घेतल्या आहेत, तर सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रमही त्याच्या नावावर आहे. ट्रेंट बोल्टने 34 धावांत 7 बळी घेतले.

तसे, हे मैदान खूप जुने आहे आणि 1851 मध्ये बांधले गेले. येथे 18 हजार प्रेक्षक बसण्याची क्षमता आहे. ओव्हलची ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठी उपयुक्त असल्याचे बोलले जात आहे. येथील आउटफिल्डही खूप चांगले आहे आणि फलंदाजांना मोकळेपणाने शॉट्स खेळण्याची संधी मिळते. वेगवान गोलंदाजांनाही खेळपट्टीवर थोडी मदत मिळू शकते.

क्राइस्टचर्चचे हवामान उद्या सामान्य राहण्याची शक्यता आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी कमाल तापमान 18 अंश असेल असे सांगण्यात येत आहे. येथेही सामन्याच्या दिवशी एक तास पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बुधवारी मेघगर्जनेसह पाऊस पडू शकतो. त्याचबरोबर ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता 92 टक्के आहे.