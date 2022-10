सिलहट : आशिया चषक 2022 च्या पहिल्या उपांत्य फेरीत ( 1st Semi Final of Asia Cup 2022 in Sylhet ) भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि थायलंड महिला क्रिकेट संघ यांच्यात सुरू असलेल्या सामन्यात 74 धावांनी दणदणीत ( India Beat Thailand by 74 Runs in Semi Finals ) विजय मिळवला. थायलंड संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने थायलंड संघाला 149 धावांचे लक्ष्य दिले होते. प्रत्युत्तरात थायलंडचा संघ 9 गडी गमावून केवळ 74 धावाच ( Thailand Score Only 74 Runs for Loss of 9 Wickets ) करू शकला. दीप्ती शर्माने शानदार गोलंदाजी करताना ३ बळी ( Deepti Sharma Took 3 Wickets While Bowling Brilliantly ) घेतले.

महिला आशिया चषक 2022 मध्ये भारताचा अंतिम फेरीत प्रवेश

भारतीय महिला फलंदाजांचीसुद्धा उत्तम कामगिरी : तत्पूर्वी, या उपांत्य सामन्यात (भारतीय महिला विरुद्ध थायलंड महिला) भारतीय महिला क्रिकेट संघाने 20 षटकांत 6 गडी गमावून 148 धावा केल्या आणि थायलंड संघाला 149 धावांचे लक्ष्य दिले. शेफाली वर्माने 28 चेंडूत 5 चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने 42 धावा केल्या, तर मंधाना 13 धावा करून बाद झाली. भारतीय फलंदाज जेमिमाह रॉड्रिग्जने 26 चेंडूत 3 चौकारांच्या मदतीने 27 धावा केल्या. याशिवाय हरमनप्रीत कौर 30 चेंडूत 36 धावा करून बाद झाली. शेवटच्या षटकात पूजा वस्त्राकरने 13 चेंडूत जलद 17 धावा केल्या.

थायलंड महिला संघाची कामगिरी : थायलंडकडून सोर्नारिन टिपोचने चांगली गोलंदाजी करीत 4 षटकांत 24 धावा देत 3 बळी घेतले. यासोबतच नट्टाया बूचाथम, थिपाचा पुथावोंग आणि फॅनिता माया यांना प्रत्येकी एक विकेट मिळाली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना थायलंडने ठराविक अंतराने विकेट गमावल्यामुळे त्यांना लक्ष्यापर्यंत पोहचणे अवघड गेले. कर्णधार नरुमोल चायवाई (21) आणि नट्टाया बूचथम (21) यांनी पाचव्या विकेटसाठी 42 धावांची भागीदारी करून फलंदाजी करताना थोडा प्रतिकार केला पण विचारणा दर खूपच उंच होता. खरेतर, ते दोनच थाई फलंदाज होते ज्यांनी दुहेरी अंकी धावसंख्या नोंदवली.

भारतीय गोलंदाजांनी थायलंडचा उडवला धुव्वा : दोघे निघून गेल्यावर भारतीय गोलंदाजांनी थायलंडच्या खालच्या फळीतील फलंदाजी खेचून आणली. राजेश्वरी गायकवाड (2/10), शफाली वर्मा (1/10) आणि स्नेह राणा (1/16) यांनी विकेट्स घेतल्या. भारत. तत्पूर्वी, फलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आलेली, शफाली वर्मा तिच्या विनाशकारी सर्वोत्तम कामगिरीवर होती. तिने 28 चेंडूत पाच चौकार आणि कुंपणावर एक फटका मारत 42 धावा केल्या. उपकर्णधार स्मृती मानधना सोबत वर्माने 4.3 षटकात 38 धावांची भागीदारी केली त्याआधी माजी खेळाडूने फन्निता मायाकडून थेट ओन्निचा कामचोम्फूला मिड-ऑनवर लो फुल टॉस मारला.

दोन्ही संघ अंतिम फेरीत प्रवेशाच्या उद्देशाने मैदानात : दोन्ही संघ अंतिम फेरीत प्रवेश करण्याच्या उद्देशाने दोन्ही संघ मैदानात उतरवले होते. भारतीय महिला खेळाडूंना हा सामना जिंकण्याचा फायदा होईल. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने गेल्या सामन्यात थायलंडच्या महिला संघाला केवळ 37 धावांत गुंडाळले होते. पहिल्या उपांत्य फेरीनंतर अंतिम फेरी गाठता यावी यासाठी यावेळी चांगली कामगिरी करण्याचे दडपण थायलंडच्या महिलांचे लक्ष्य होते. मात्र, या ऐतिहासिक सामन्यात थायलंडचा महिला संघ आशिया चषकाच्या उपांत्य फेरीत भारतीय गोलंदाजीसमोर गारद झाला. थायलंडने बांगलादेश आणि यूएईचा पराभव करून अंतिम चारमध्ये प्रवेश केला होता.

भारतीय गोलंदाज दीप्ती शर्माची चमकदार कामगिरी : आठवे षटक दीप्ती शर्मा (3/7) ने तिच्या ऑफ-स्पिनने सर्वात जास्त नुकसान केले, पहिल्या तीन थायलंडच्या विकेट - नन्नपत कोन्चारोएनकाई, नत्थाकन चँथम आणि सोर्नारिन टिपोच - लागोपाठ षटकांमध्ये घेतल्या. मध्यमगती गोलंदाज रेणुका सिंगने (1/6) नंतर चनिदा सुथिरुआंगला क्लीन केले कारण थायलंडचा पाठलाग तोकडा पडला.