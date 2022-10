ब्रिस्बेन : T-20 विश्वचषकाच्या सुपर-12 टप्प्यात ऑस्ट्रेलियाने आयर्लंडचा 42 धावांनी पराभव ( Ireland Lost to Australia by 42 Runs ) केला. ब्रिस्बेनमध्ये आयर्लंडचा कर्णधार अँड्र्यू बालबर्नीने ( T20 World Cup 2022 AUS vs IRE ) नाणेफेक जिंकून ( Ireland have Won Toss ) प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय ( T20 World Cup 2022 ) घेतला. 20 षटकांअखेर ऑस्ट्रेलियाने 5 खेळाडूंच्या मोबदल्यात 179 धावा केल्या. 180 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आयर्लंडचा संघ 18.1 षटकांत सर्वबाद 137 धावांवर आटोपला.

आयर्लंड संघाची कामगिरी : आयर्लंडचा लॉर्कन टकर 71 धावांवर नाबाद राहिला. ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांसमोर संघाचा एकही फलंदाज टिकू शकला नाही. आयर्लंडचा निम्मा संघ 25 धावांवर पॅव्हेलियनमध्ये परतला होता. ग्लेन मॅक्सवेल, एडम झाम्पा, पॅट कमिन्स आणि मिचेल स्टार्कने प्रत्येकी 2 बळी घेतले. त्याचवेळी मार्कस स्टॉइनिसलाही एक विकेट मिळाली. आयर्लंडचे गॅरेथ डेलनी 14, मार्क एडेअर 11, पॉल स्टर्लिंग 11, हॅरी टेक्टर 6, कर्णधार अँड्र्यू बालबर्नी 6, फिओन हॅन्ड 6, बॅरी मॅकार्थी 3, जोशुआ लिटल 1, कर्टिस नेफर आणि जॉर्ज डॉकरेल शून्यावर पॅव्हेलियनमध्ये परतले.

आयर्लंडच्या विकेट अशा पडल्या : याआधी ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार एरॉन फिंचने 44 चेंडूत 63 धावा केल्या. मार्कस स्टॉइनिसने 25 चेंडूत 35 आणि मिचेल मार्शने 28 धावा केल्या. आयर्लंडकडून बॅरी मॅकार्थीने 29 धावांत 3 तर जोशुआ लिटलने 21 धावांत 2 बळी घेतले. दुसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर पॅट कमिन्सने अँड्र्यू बालबर्नीला बोल्ड केले. आयरिश कर्णधाराला 7 चेंडूत 6 धावा करता आल्या. पॉवरप्लेच्या तिसर्‍या षटकात ग्लेन मॅक्सवेलने धोकादायक दिसणाऱ्या पॉल स्टर्लिंगला मिड ऑफच्या हातात झेल देण्यास भाग पाडले. त्याने 7 चेंडूत 11 धावा केल्या.

ऑस्ट्रेलियाचे फलंदाज असे झाले बाद : डावाच्या तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर बॅरी मॅकार्थीने सलामीवीर डेव्हिड वॉर्नरला झेलबाद केले. वॉर्नर शॉर्ट पिच चेंडू लेग-स्टंपवर खेचण्यासाठी गेला. बॉल मधला होता, पण खराब प्लेसमेंटमुळे शॉर्ट फाइन लेगवर उभा असलेल्या मार्क एडायरने तो झेलबाद केला. त्याने 7 चेंडूत 3 धावा केल्या. 9व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर बॅरी मॅकार्थीने मिचेल मार्शलाही पॅव्हेलियनमध्ये पाठवले. ऑफ स्टंपच्या बाहेर गुड लेन्थ बॉलचा शॉर्ट, मार्श तो कट करायला जातो. चेंडूने बॅटची बाहेरची कड घेतली आणि चेंडू थेट विकेटकीपर टकरच्या हातात गेला. मार्शने 22 चेंडू, 2 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीने 28 धावांची खेळी खेळली.

11व्या षटकातील पाचव्या चेंडूवर ग्लेन मॅक्सवेलच्या रूपाने ऑस्ट्रेलियाला तिसरा धक्का बसला. जोश लिटलकडून फुलर लेन्थ आऊट, मॅक्सवेल स्विंगिंग बॉल कव्हरवर मारायला गेला अन् मॅक्सवेलचा तोल गेला आणि चेंडू बॅटच्या बाहेरील कडा घेऊन थेट विकेटकीपरच्या हातात गेला. मॅक्सवेलने 9 चेंडूत एका षटकाराच्या मदतीने 13 धावा केल्या. मॅकार्थीने 17व्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर कर्णधार एरॉन फिंचची विकेट घेतली. बाहेरच्या ऑफ-स्टंपवर लोअर फुल टॉस, फिंचने लाँग ऑनवर उभ्या असलेल्या मार्क एडायरला दिला. फिंचने 44 चेंडूत 63 धावा केल्या. त्याने 5 चौकार आणि 3 षटकारही मारले.

ऑस्ट्रेलियाला मोठा विजय आवश्यक : ऍरॉन फिंचच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियन खेळाडूला ब्रिस्बेनमधील उसळत्या ट्रॅकची चांगलीच कल्पना आहे. त्याच्याकडे मिचेल स्टार्क, जोश हेझलवूड आणि पॅट कमिन्स यांच्याकडून चांगली वेगवान गोलंदाज आहेत. याशिवाय मार्क स्टॉइनिससारखा जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडूही आहे. फलंदाजीबद्दल बोलायचे तर ऑस्ट्रेलियाला येथे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. याचे कारण डेव्हिड वॉर्नर आणि स्वतः कर्णधार फिंच फॉर्ममध्ये दिसत नाहीत. मॅथ्यू वेड आणि स्टॉइनिस यांच्यावर मोठी जबाबदारी असेल. याशिवाय ग्लेन मॅक्सवेलचा स्विच आणि रिव्हर्स हिट पाहायला मिळू शकतो.

आयर्लंड कमकुवत नाही : आयर्लंडने इंग्लंडसारख्या बलाढ्य संघाला पराभूत करून हे दाखवून दिले की त्याना कमजोर संघ समजू नका. या संघाची फलंदाजी चांगली आहे. बॉलिंग युनिट देखील खूप समतोल आहे. पात्रता फेरीत, या संघाने दोन वेळा T-20 विश्वचषक विजेत्या वेस्ट इंडिजचा 9 गडी राखून पराभव केला आणि त्यांना विश्वचषकाच्या तिकीट शर्यतीतून बाहेर काढले.

ब्रिस्बेनची विकेट साधारणपणे बाउन्सी आणि वेगवान मानली जाते. वेगवान गोलंदाजांना येथे खूप मदत मिळते. या विश्वचषकात पावसाने खूप त्रास दिला आहे. या सामन्यात पावसाची शक्यता 10% आहे. ताशी सुमारे 30 किमी वेगाने वारा वाहू शकतो. त्यामुळे वेगवान गोलंदाजांना अधिक फायदा होऊ शकतो. एकूणच हा सामना पूर्ण खेळला जाण्याची अपेक्षा आहे.

संभाव्य प्लेइंग 11

ऑस्ट्रेलिया : एरॉन फिंच (क), डेव्हिड वॉर्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मॅक्सवेल, मार्कस स्टॉइनिस, टिम डेव्हिड, मॅथ्यू वेड (विकेटकीपर), पॅट कमिन्स, मिचेल स्टार्क, एश्टन अगर, जोश हेझलवूड.

आयर्लंड: पॉल स्टर्लिंग, अँड्र्यू बालबर्नी (सी), लॉर्कन टकर (विकेटकीपर), हॅरी टेक्टर, कर्टिस कॅम्पर, जॉर्ज डॉकरेल, गॅरेथ डेलेनी, मार्क अडायर, सिमी सिंग, बॅरी मॅककार्थी, जोशुआ लिटल.