अ‍ॅडिलेड : राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे आगामी न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी ( Indian Team Players Rested For New Zealand Tour ) भारताचे कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक ( VVS Laxman will be Indias Acting Head Coach ) असतील कारण राहुल द्रविडच्या नेतृत्वाखालील कोचिंग स्टाफला T20 विश्वचषकातून संघ बाहेर पडल्यानंतर ब्रेक देण्यात ( Upcoming Tour of New Zealand as Rahul Dravid has Given Break ) आला ( Rahul Dravid Led Coaching Staff has Been Given a Break ) आहे. वेलिंग्टनमध्ये १८ नोव्हेंबरपासून भारत न्यूझीलंडमध्ये सहा व्हाईट-बॉल गेम खेळणार आहे. ज्यात तीन टी-२० आणि अनेक एकदिवसीय सामने आहेत. नियमित कर्णधार रोहित शर्मा, स्टार फलंदाज विराट कोहली, सलामीवीर केएल राहुल आणि फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विन या वरिष्ठ खेळाडूंना या दौऱ्यासाठी विश्रांती देण्यात आली आहे, तर संपूर्ण प्रशिक्षक कर्मचाऱ्यांनाही T20 विश्वचषकानंतर विश्रांती देण्यात आली आहे.

बीसीसीआयकडून न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी संघ निश्चिती : बीसीसीआयच्या सूत्राने पीटीआयला सांगितले की, "हृषिकेश कानिटकर (फलंदाजी) आणि साईराज बहुतुले (गोलंदाजी) यांच्यासह लक्ष्मणच्या नेतृत्वाखालील एनसीए संघ न्यूझीलंडला जाणार्‍या संघात सामील होईल. लक्ष्मण भारतीय संघाची धुरा सांभाळण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या माजी क्रिकेटपटूने यापूर्वी झिम्बाब्वे आणि आयर्लंडच्या दौऱ्यांमध्ये आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या एकदिवसीय मालिकेदरम्यान भारताचे प्रशिक्षकपद भूषवले आहे.

न्यूझीलंड दौऱ्याचे हार्दिक पांड्या करणार नेतृत्व : अष्टपैलू हार्दिक पांड्या टी-20 मालिकेत संघाचे नेतृत्व करेल तर अनुभवी सलामीवीर शिखर धवन वनडे संघाचे नेतृत्व करेल. रोहित पुन्हा बांगलादेश दौऱ्यात संघाचे नेतृत्व करेल. कोहली आणि अश्विन बांगलादेश दौऱ्यासाठीदेखील संघात परततील. जेथे भारत 4 डिसेंबरपासून तीन एकदिवसीय आणि दोन कसोटी सामने खेळेल.

अ‍ॅडिलेडमधून भारतीय खेळाडू आपआपल्या निवासस्थानी रवाना : अ‍ॅडिलेडमध्ये गुरुवारी झालेल्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडने त्यांना 10 गडी राखून पराभूत केल्यानंतर टी-20 विश्वचषकातून भारत अनैतिकरित्या बाद झाला. न्यूझीलंड दौऱ्याचा भाग नसलेले खेळाडू आता अ‍ॅडिलेडमधून बाहेर पडणे सुरू झाले आहे. कोहली अ‍ॅडिलेडहून निघून गेला, तर राहुल आणि रोहितही लवकरच बाहेर पडणार आहेत. सिडनी आणि पर्थ येथूनही खेळाडू आता आपआपल्या निवासस्थानी जातील.