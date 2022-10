ब्रिस्बेन : भारतीय क्रिकेट संघ बुधवारी ब्रिस्बेनमध्ये न्यूझीलंडविरुद्धचा दुसरा सराव सामना खेळताना ( India vs New Zealand T20 World Cup Warm Up Match ) आपल्या खेळाडूंच्या ( Warm up Match Gabba in Brisbane ) फॉर्मची चाचणी घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. गेल्या टी-२० विश्वचषकात उपविजेता ठरलेला न्यूझीलंडचा संघ ऑस्ट्रेलियाच्या खेळपट्ट्यांवर चांगली कामगिरी करीत ( Ind vs NZ Warm Up Match ) आहे. ( India First Match Against Pakistan on 23 October ) 23 ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध टी-20 विश्वचषकाच्या ( Ind vs Pak on 23 October ) पहिल्या सामन्यापूर्वी 11 फायनल करण्याची टीम इंडियासाठी ही शेवटची संधी असेल.

भारताने आतापर्यंत 3 सराव सामने खेळले : ऑस्ट्रेलियात आल्यापासून भारताने 3 सराव सामने खेळले आहेत, दोन जिंकले आहेत आणि एक सामना गमावला आहे. पहिल्या सामन्यात वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इलेव्हन विरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर टीम इंडियाने आपला दुसरा सामना गमावला होता, तर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या सराव सामन्यात विराट कोहलीने शेवटच्या षटकात घेतलेला अप्रतिम झेल आणि मोहम्मद शमीच्या अप्रतिम गोलंदाजीने सहज विजय मिळवला होता.

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात किवीजची सुरुवात चांगली : दुसरीकडे, जर आपण न्यूझीलंड संघाबद्दल बोललो, तर न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध केवळ एक सराव सामना खेळला आहे. ज्यामध्ये त्यांना 9 विकेट्सने पराभव स्वीकारावा लागला आहे. न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसन याने 22 ऑक्टोबर रोजी यजमान ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात किवीजची सुरुवात चांगली होईल, अशी आशा आहे.

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सराव सामना : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सराव सामना ऑस्ट्रेलियातील ब्रिस्बेन येथील गाबा स्टेडियमवर होणार आहे. न्यूझीलंड विरुद्ध भारत सामना बुधवार, 19 ऑक्टोबर रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1.30 वाजता सुरू होईल. हा न्यूझीलंड विरुद्ध भारत सामना आपल्या देशातील स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल.

भारतीय संघ : रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, युझवेंद्र चहल, दीपक हुडा, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंग, सूर्यकुमार यज्ञपटेल.

न्यूझीलंड संघ : केन विल्यमसन, फिन ऍलन, ट्रेंट बोल्ट, मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, लॉकी फर्ग्युसन, मार्टिन गुप्टिल, अॅडम मिल्ने, डॅरिल मिशेल, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिच सॅंटनर, इश सोधी, टिम साउदी.