नवी दिल्ली : गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी क्रिकेटर रवींद्र जडेजाने जामनगरच्या जनतेला पत्नी रिवाबा जडेजा ( Jadeja Appealed to People of Jamnagar to Vote For His Wife Rivaba ) यांना मतदान करण्याचे आवाहन केले. जामनगर (उत्तर) मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) रिवाबा जडेजा यांना उमेदवारी दिली आहे. रवींद्र जडेजाच्या पत्नी रिवाबा जडेजा आता ( Jadeja Tweeted Video and Appealed to People ) राजकारणात सक्रिय ( Rivaba Married Cricketer Ravindra Jadeja ) झाल्या आहेत. त्या जामनगरमधून निवडणूक लढवणार आहेत. रिवाबाचा जन्म गुजरातमधील राजकोटमध्ये झाला होता. त्यांनीही येथूनच शिक्षण घेतले. 17 एप्रिल 2016 रोजी रिवाबाने क्रिकेटर रवींद्र जडेजासोबत ( Rivaba Married Cricketer Ravindra Jadeja ) लग्न केले. या जोडप्याला निध्यायना नावाची मुलगी आहे.

रवींद्र जडेजाने ट्विट करीत केले जामनगरमधील लोकांना आवाहन : जडेजाने एक व्हिडीओ ट्विट करून जामनगरमधील लोकांना आणि क्रिकेट चाहत्यांना पत्नीला मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, गुजरात निवडणुका एखाद्या टी-20 सामन्यासारख्या असतात. माझी पत्नी भाजपच्या तिकिटावर राजकारणात पदार्पण करीत आहे. उद्या ती उमेदवारी अर्ज भरणार आहे. मी जामनगरच्या जनतेला आणि सर्व क्रिकेटप्रेमींना मोठ्या संख्येने येण्याचे आवाहन करतो.

ऑलराऊंडर रवींद्र जडेजाची पत्नी रिवाबा जडेजा राजकारणात : टीम इंडियाचा स्टार ऑलराऊंडर रवींद्र जडेजाची पत्नी रिवाबा जडेजा राजकारणात आहे. ती भारतीय जनता पक्षाशीदेखील संबंधित आहे. 2019 मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. याआधी त्या करणी सेनेच्या महिला विभागाच्या प्रमुखही होत्या. रिवाबाने राजकोटच्या आत्मिया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मेडिकल सायन्समधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले आहे. 1990 मध्ये जन्मलेल्या रिवाबाचे वडील गुजरातचे खूप मोठे उद्योगपती आहेत.