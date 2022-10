नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघ आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक सुपर लीग ( ICC ) पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग च्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. भारतीय ( Indian Cricket Team Topped in ICC World Cup Super League ) क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि बांगलादेश या संघात अव्वल स्थान ( Australia Cricket Team has also been Defeated ) पटकावले आहे. तसेच पाकिस्तानला पराभूत केले आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघाने ७ गडी राखून शानदार विजय मिळवत ही कामगिरी ( Mens Cricket World Cup Super League Points Table ) केली.

भारतीय क्रिकेट संघाचे 18 सामन्यांत 13 विजय आणि 5 पराभवांसह एकूण 129 गुण घेतले आहेत. तर 18 सामने खेळून 12 सामने जिंकणारे इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश आणि पाकिस्तानचे संघ दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत. क्रमाने. पाचव्या स्थानावर आहेत. त्यानंतर सहाव्या स्थानावर न्यूझीलंड, सातव्या स्थानावर अफगाणिस्तान, आठव्या स्थानावर वेस्ट इंडिज आणि नवव्या स्थानावर आयर्लंड आहे. दुसरीकडे, श्रीलंका आणि दक्षिण आफ्रिकेचे संघ 10व्या आणि 11व्या स्थानावर आहेत. झिम्बाब्वे १२व्या तर नेदरलँड १३व्या क्रमांकावर आहे. नेदरलँडचा संघ गुणतालिकेत तळाशी आहे.

भारतीय क्रिकेट संघ विश्वचषक सुपर लीगच्या गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावर

सर्वात आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे सर्वाधिक २४ सामने खेळलेल्या वेस्ट इंडिज संघाने केवळ ९ सामने जिंकले असून, ८८ गुणांसह गुणतालिकेत आठव्या स्थानावर आहे. तर श्रीलंकेचा संघ १०व्या आणि दक्षिणेकडील ६ विजयांसह १०व्या स्थानावर आहे. 18 सामने. 16 सामने खेळून 5 विजय मिळवून आफ्रिकन संघ केवळ 59 गुण जमा करू शकला आहे आणि तो 11व्या स्थानावर आहे. जर त्यांच्या क्रमवारीत सुधारणा झाली नाही तर त्यांना आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक २०२३ मध्ये खेळण्यासाठी पात्रता फेरी खेळावी लागेल.

पुढील वर्षी 50 षटकांचा ICC क्रिकेट विश्वचषक 2023 ( ICC MENS CRICKET WORLD CUP 2023 ) ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर 2023 मध्ये भारतात होणार आहे. ही स्पर्धा संपूर्ण भारतात पहिल्यांदाच होणार आहे. मागील आवृत्तीप्रमाणे या 13व्या विश्वचषक स्पर्धेत 10 संघ असतील. सुपर लीगमधील १३ प्रतिस्पर्धी संघांपैकी अव्वल ७ देश आणि यजमान (भारत) थेट विश्वचषकासाठी पात्र ठरतील. उर्वरित पाच संघ 2022 क्रिकेट विश्वचषक पात्रता स्पर्धेत पाच सहयोगी देशांसह खेळतील, त्यापैकी 2 अंतिम फेरीतील संघ 13व्या ICC क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेसाठी खेळण्यास पात्र असतील.