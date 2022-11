अॅडलेड : भारत आणि बांगलादेश ( IND vs BAN T20 World Cup 2022 ) यांच्यात T20 विश्वचषकाचा 35 वा सामना ( 35th face of the T20 World Cup ) आज अॅडिलेडमध्ये खेळवला जात आहे. बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून प्रथम ( Bangladesh Won Toss and Decided to Bowl First ) गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. टीम इंडियाने दीपक हुडाच्या जागी अक्षर पटेल आणि बांगलादेशने सौम्या सरकारच्या जागी शरीफुल इस्लामला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान दिले.

पाकिस्तान आणि नेदरलँड्सविरुद्धच्या विजयानंतर भारताची नजर तिसऱ्या विजयाकडे आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तो पराभूत झाला होता. दुसरीकडे बांगलादेशने नेदरलँड आणि झिम्बाब्वेला हरवून चार गुण मिळवले आहेत. त्याचाही दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव झाला.

दोन्ही संघांचे प्लेइंग-11

बांगलादेश : नझमुल हुसेन शांतो, लिटन दास, शकीब अल हसन (कर्णधार), अफिफ हुसेन, नुरुल हसन (विकेटकीपर), मोसाद्देक हुसेन, यासिर अली, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, शोरफुल इस्लाम.

भारत: केएल राहुल, रोहित शर्मा (कर्णधार), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), आर अश्विन, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग.

अॅडलेडमध्ये भारताचा विक्रम : अॅडलेडमधील ओव्हलवर भारतीय क्रिकेट संघाने आतापर्यंत फक्त एकच सामना खेळला असून भारतीय क्रिकेट संघाने शानदार विजय मिळवला आहे. अॅडलेड ओव्हलवर खेळल्या गेलेल्या एकमेव सामन्यात संघाचा कर्णधार विराट कोहलीने कर्णधारपदाची खेळी खेळली आणि 55 चेंडूत 90 धावा केल्या. त्याच्या कर्णधार खेळीमुळे भारतीय संघाने 3 गडी गमावून 188 धावा केल्या होत्या आणि ऑस्ट्रेलियाला 189 धावांचे लक्ष्य दिले होते. या खेळीत कोहलीने 9 चौकार आणि 2 षटकार मारले.

खेळपट्टीचा अहवाल : या विश्वचषकात अॅडलेडमध्ये अद्याप एकही सामना झालेला नाही. येथील रात्रीच्या सामन्यांमध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाची सरासरी 170 धावा झाली आहे. भारतासाठी चांगली गोष्ट म्हणजे त्यांनी येथे खेळलेला एकमेव टी-२० सामना जिंकला आहे. 2016 मध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियाचा 37 धावांनी पराभव केला होता.