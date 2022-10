नई दिल्ली : नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघ ( T20 World Cup India vs Pakistan Cricket Match ) रविवारी, 23 ऑक्टोबर रोजी ( All Eyes on These 6 key Players at Melbourne ) आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्धी ( Ind vs Pak in T20 World Cup 2022 ) पाकिस्तान (भारत विरुद्ध पाकिस्तान) विरुद्ध खेळल्या जाणार्‍या सामन्याने T20 विश्वचषकातील ( India Pakistan High Voltage Match ) आपल्या ( Melbourne Cricket Ground ) मोहिमेची सुरुवात करणार आहे. मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवर खेळल्या जाणार्‍या ( T20 World Cup India vs Pakistan Cricket Match ) सामन्यासंदर्भात खेळाडू तसेच प्रेक्षक हाय व्होल्टेज मॅचची (भारत पाकिस्तान हाय व्होल्टेज मॅच) तयारी करीत आहेत. मात्र, सामन्यावर पावसाची छाया पडू लागली आहे.

दोन्ही संघांत चुरस : T20 विश्वचषक 2022 ( T20 विश्वचषक 2022 मध्ये भारत विरुद्ध पाक ) सामन्यामध्ये भारताचे पाकिस्तानवर वर्चस्व कायम ठेवण्यात आले आहे. जर आपण मागील रेकॉर्डवर नजर टाकली तर भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्ध सहापैकी पाच सामने जिंकले आहेत. परंतु, यावेळी टीम इंडिया बाबर आझम अँड कंपनीला हलक्यात घेणार नाही. यामागचे कारण स्पष्ट झाले आहे की 2021 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत या दोन्ही बाजू एकमेकांसमोर आल्या होत्या तेव्हा पाकिस्तानने भारताचा 10 गडी राखून पराभव केला होता. गेल्या वर्षी झालेल्या पराभवाची भरपाई करण्यासाठी भारतीय संघ घाम गाळत असताना पाकिस्तान पुन्हा एकदा त्याच पराक्रमाची पुनरावृत्ती करण्यास उत्सुक आहे.

हाय-व्होल्टेज सामना : हाय-व्होल्टेज सामन्यादरम्यान, लोकांच्या नजरा भारत आणि पाकिस्तानच्या अनेक खेळाडूंवर असतील. जे या सामन्यात महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात. परंतु, सर्वांच्या नजरा दोन्ही संघांच्या या 6 खेळाडूंच्या संघर्षाकडे असतील. यावर एक नजर टाकूया. रोहित शर्मा विरुद्ध शाहीन आफ्रिदी भारतीय संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा हा T20 क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे. यंदाच्या विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धेत तो प्रथमच भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. तो आणखी एक T20 विश्वचषक जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल आणि 15 वर्षांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपुष्टात येईल आणि पाकिस्तानविरुद्ध धडाकेबाज खेळी खेळून विजयी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करेल.

रोहित शर्माची कसोटी : रोहितने 2007 मध्ये एक खेळाडू म्हणून टी-20 विश्वचषक जिंकण्यासाठी टीम इंडियाला पाठिंबा दिला होता. आता तो एक कर्णधार म्हणूनही जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. पण, पहिल्या सामन्यात शाहीन आफ्रिदीला सामोरे जाण्याचे मोठे आव्हान त्याच्यासमोर असणार आहे. ज्यासाठी पाकिस्तानी गोलंदाजही खास तयारी करीत आहे. पाकिस्तानच्या या डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजाने त्याला गेल्या वर्षी टी-२० विश्वचषक सामन्यात शून्यावर बाद केले होते.

शाहीन आफ्रिदीचे आव्हान : दुबईत खेळल्या गेलेल्या सामन्यात रोहितला खातेही उघडता आले नाही. पण यावेळी त्याच्याकडून या गोलंदाजाविरुद्ध जबरदस्त पुनरागमनाची आशा असेल आणि पाकिस्तानला बॅकफूटवर आणण्यासाठी आफ्रिदीच्या पॉवर प्लेमध्ये विशेष खबरदारी घ्यावी लागेल. शाहीन आफ्रिदी दुखापतीतून पुनरागमन करीत आहे आणि रोहित 22 वर्षीय तरुणावर दबाव टाकण्याच्या तयारीत आहे. रोहित आणि राहुल यांनी पॉवर प्लेमध्ये शाहीनचा यशस्वीपणे सामना केला, तर भारत सामना सहज त्यांच्या बाजूने वळवू शकतो.

टी 20 विश्वचषक हाय होल्टेज सामन्यात 'या' प्रमुख 6 खेळाडूंवर सर्वांच्या नजरा

मोहम्मद शमी विरुद्ध मोहम्मद रिझवान, शाहीन विरुद्ध रोहित एकमेकांना भिडणार : या खेळाडूंकडे ज्या प्रकारे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मोहम्मद शमीच्या लढतीवर पाकिस्तानचा यष्टिरक्षक-फलंदाज मोहम्मद रिझवानच्या नजरा असतील. सध्या या फॉरमॅटमध्ये तो जगातील नंबर वन बॅट्समन आहे. त्याने या वर्षी सर्वाधिक धावाही केल्या आहेत. तो आतापर्यंत 3 वेळा भारताविरुद्ध खेळला असून, त्याने 96.50 च्या सरासरीने 193 धावा केल्या आहेत. तो आपला फॉर्म कायम ठेवत आणखी एक मोठी खेळी खेळण्याचा प्रयत्न करेल. तर मोहम्मद शमी त्याला रोखण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे. तथापि, शमीने शेवटचा टी-20 सामना नामिबियाविरुद्ध 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी खेळला होता. संघासोबत खेळल्या गेलेल्या पहिल्या सराव सामन्यात त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आपल्या चमकदार कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्धच्या हाय-व्होल्टेज सामन्यात त्याने सर्वोत्तम प्रयत्न करावेत अशी लोकांची अपेक्षा आहे.

टी 20 विश्वचषक हाय होल्टेज सामन्यात 'या' प्रमुख 6 खेळाडूंवर सर्वांच्या नजरा

हार्दिक पांड्या आणि शादाब खानची परस्पर संघांना भीती : हार्दिक पांड्या विरुद्ध शादाब खान हार्दिक पंड्या आणि शादाब खान हे दोघेही आपापल्या संघासाठी टी-२० फॉरमॅटचे महत्त्वाचे खेळाडू आहेत. बॅट आणि बॉल या दोहोंसोबतच ते क्षेत्ररक्षणातही आपली उत्कृष्टता दाखवू शकतात. दोघेही आपापल्या संघाच्या यशात मोठी भूमिका बजावू शकतात. हे दोघेही फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणात विशेष योगदान देतात. त्यामुळे त्यांच्या कामगिरीवरही मोठा परिणाम होणार आहे. रविवारी ज्या संघाच्या खेळाडूने आपले सर्वोत्तम प्रदर्शन केले ते निकालावर प्रभाव पाडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. स्फोटक फलंदाजी आणि धोकादायक गोलंदाजी या दोघांमध्ये सामन्याचा निकाल बदलण्याची क्षमता आहे.