नवी दिल्ली : मेटा-मालकीच्या व्हॉट्सअ‍ॅपने गुरुवारी जगभरातील व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांसाठी प्रॉक्सी सर्व्हर (whatsapp proxy server launched ) लॉन्च केला. यामुळे इराण आणि इतरत्र राहणाऱ्या लाखो लोकांना मदत होईल, ज्यांना त्यांचा मोकळेपणाने आणि खाजगी बोलण्याचा अधिकार नाकारला जात आहे. प्रॉक्सी निवडणे (whatsapp proxy server) त्यांना जगभरातील स्वयंसेवक आणि संस्थांनी सेट केलेल्या सर्व्हरद्वारे व्हॉट्सअ‍ॅपशी (WhatsApp) कनेक्ट करण्याची अनुमती देईल, जे लोकांना मुक्तपणे संवाद साधण्यात मदत करण्यासाठी समर्पित आहेत.

गोपनीयता आणि सुरक्षितता उच्च स्तरावर : व्हॉट्सअ‍ॅपचे प्रमुख विल कॅथकार्ट म्हणाले, 'आम्ही प्रॉक्सी वापरून कोणालाही व्हॉट्सअ‍ॅपशी कनेक्ट करणे सोपे करत आहोत. त्यामुळे जेव्हा व्हॉट्सअ‍ॅपचे कनेक्शन ब्लॉक केले जाते, तेव्हा लोकांना ऍक्सेस पुनर्संचयित करण्याचा अधिकार आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, प्रॉक्सीद्वारे कनेक्ट केल्याने व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रदान केलेली गोपनीयता आणि सुरक्षितता उच्च स्तरावर राखली जाते.

प्रॉक्सी सर्व्हर : ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, तुमचे वैयक्तिक संदेश अद्याप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनद्वारे (end to end encryption) संरक्षित केले जातील. ते तुमच्या आणि ज्याच्याशी तुम्ही संभाषण करत आहात त्या व्यक्तीमध्ये राहतात, मधील प्रॉक्सी सर्व्हर (Connect to WhatsApp via proxy server) आणि व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा मेटा कोणालाच दिसत नाहीत हे पाहिले जाईल. व्हॉट्सअ‍ॅपची नवीन आवृत्ती चालवणाऱ्या प्रत्येकासाठी हा पर्याय आता सेटिंग्ज मेनूमध्ये उपलब्ध आहे.

व्ह्यू वन्स टेक्स्ट फीचर (view once text feature) : एका रिपोर्टनुसार, ठेवलेल्या मेसेज फीचरद्वारे गायब होणारे मेसेज ठेवणे शक्य होणार आहे. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म अनुप्रयोगाच्या भविष्यातील अद्यतनांमध्ये हे वैशिष्ट्य आणण्यासाठी काम करत आहे. काही दिवसांपूर्वी असे सांगण्यात आले होते की, मेटा-मालकीचे व्हॉट्सअ‍ॅप भविष्यातील अपडेट्समध्ये 'व्यू वन्स टेक्स्ट' मेसेज पाठवण्याची क्षमता आणण्यासाठी काम करत आहे. याआधी, व्ह्यू वन्स टेक्स्ट फीचर फोटो आणि व्हिडिओसाठी सपोर्टसह लॉन्च करण्यात आले होते. एका रिपोर्टनुसार, व्हॉट्सअ‍ॅप अँड्रॉइड बीटा व्हर्जनमध्ये व्ह्यू वन्स टेक्स्ट फीचर सध्या उपलब्ध आहे, जे वापरकर्त्यांना मेसेज पाठवण्याची परवानगी देते जे गायब होण्यापूर्वी एकदाच पाहिले जाऊ शकतात.

सामायिक केलेली माहिती हटविण्याची आवश्यकता नाही : अहवालानुसार, एक दिवस अ‍ॅपमध्ये मजकूर उपलब्ध होऊ शकतो. या वैशिष्ट्यासह, वापरकर्त्यांना अनिच्छेने सामायिक केलेली माहिती हटविण्याची आवश्यकता नाही, कारण ती प्राप्तकर्त्याच्या फोनवरून स्वयंचलितपणे हटविली जाईल. ज्याप्रमाणे फोटो आणि व्हिडिओ एकदा पाहिल्यानंतर फॉरवर्ड आणि कॉपी केले जाऊ शकत नाहीत, त्याचप्रमाणे एकदा पाहिल्यानंतर मजकूर संदेशांसह ते करणे शक्य होणार नाही.