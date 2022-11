सॅन फ्रान्सिस्को : टेक जायंट सॅमसंग आपला आगामी स्मार्टफोन Galaxy A54 5G अपेक्षेपेक्षा लवकर ( Tech Giant Samsung May Launch its Upcoming ) लॉन्च करू शकते. SamMobile च्या अहवालानुसार, Samsung स्मार्टफोन Galaxy A54 5G अधिकृतपणे जानेवारी 2023 मध्ये लॉन्च ( Samsung Smartphone Galaxy A54 5G May Officially Launch ) होऊ शकतो. त्याच्या ( Predecessors as it has Got 3C Certification in China ) पूर्ववर्तीपेक्षा दोन महिने आधी कारण त्याला चीनमध्ये 3C प्रमाणपत्र मिळाले आहे. चीनमध्ये बाजारात आणल्या जाणाऱ्या Galaxy A सीरिजच्या मोजक्या फोनपैकी हा एक असेल. Samsung Galaxy A54 5G लाँच तारीख.

सर्टिफिकेशन डेटाबेसमधून असे दिसून आले आहे की, या उपकरणाच्या चीनी आवृत्तीचा मॉडेल क्रमांक 'SM-A5460' आहे. सूचीनुसार, A54 5G त्याच्या पूर्ववर्ती Samsung Galaxy स्मार्टफोन्सप्रमाणेच 25W जलद चार्जिंग देऊ शकते. स्मार्टफोन चार Android OS अद्यतनांना समर्थन देऊ शकतो आणि Android 13 चालवू शकतो. मागील अहवालांनी सूचित केले होते की, Galaxy A54 5G Galaxy A53 5G पेक्षा कमी कॅमेरा रिझोल्यूशन देऊ शकते.

विशेष म्हणजे, यात डेप्थ सेन्सरची कमतरता असू शकते आणि त्याऐवजी 50MP प्राथमिक कॅमेरा असण्याची शक्यता आहे. A54 मध्ये 5,100mAh बॅटरी असण्याची अपेक्षा आहे. जी A53 5G पेक्षा 100mAh जास्त आहे. कंपनीच्या डिव्हाइसेसना त्यांच्या रिलीझच्या दोन महिने आधी आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त होते. काही उदाहरणांमध्ये Galaxy A52 5G चा समावेश आहे. ज्याला जानेवारी 2021 मध्ये 3C प्रमाणपत्र मिळाले आणि मार्च 2021 मध्ये पदार्पण झाले. अहवालात असे नमूद केले आहे की, Galaxy A53 5G ला जानेवारी 2022 मध्ये 3C प्रमाणपत्र मिळाले होते आणि त्याचप्रमाणे मार्चमध्ये रिलीज करण्यात आले होते.