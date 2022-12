नवी दिल्ली : ग्राहकांना अधिक काळ वॉरंटी प्रदान (Provide longer warranty) करण्याच्या उद्योगात प्रथमच सॅमसंगने शुक्रवारी सांगितले की, ते भारतातील काही उत्पादनांवर 20 वर्षांची वॉरंटी ऑफर (20 years warranty offer) करणार आहेत. कंपनी तिच्या वॉशिंग मशीनमध्ये (Samsung washing machines) वापरल्या जाणार्‍या डिजिटल इन्व्हर्टर मोटरवर (On a digital inverter motor) आणि रेफ्रिजरेटर्समध्ये (refrigerators) वापरल्या जाणार्‍या डिजिटल इन्व्हर्टर कंप्रेसरवर (On a digital inverter compressor) दीर्घकालीन वॉरंटी देईल.

20 वर्षांची वॉरंटी : मोहनदीप सिंग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (Mohandeep Singh, Senior Vice President) कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिझनेस, सॅमसंग इंडिया (Consumer Electronics Business, Samsung India) यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, आमच्या ग्राहकांना शाश्वत उपाय प्रदान करण्याच्या आमच्या दृष्टीकोनातून, आम्ही आमची सॅमसंग वापरलेल्या डिजिटल इन्व्हर्टर मोटर आणि कंप्रेसरवर 20 वर्षांची वॉरंटी देत ​​आहे. वॉशिंग मशीन आणि सॅमसंग रेफ्रिजरेटर्समध्ये. (Samsung 20 years warranty, samsung products warranty)

ई-कचरा कमी करण्यासाठी : कंपनीने सांगितले की, हा उपक्रम उत्पादनांची विश्वासार्हता आणि टिकाऊपणा वाढवून ग्राहकांना मनःशांती देईल. ई-कचरा कमी करण्यासाठी (To reduce e-waste) आणि टिकाऊपणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपली वचनबद्धता आणखी मजबूत करणार. सिंग म्हणाले, घरातील उपकरणे वारंवार बदलण्यामुळे केवळ वेळ आणि ऊर्जा खर्च होत नाही तर भौतिक कचरा देखील निर्माण होतो. म्हणूनच या उपक्रमाचा उद्देश आमच्या ग्राहकांना मानसिक शांती तसेच टिकाऊपणा प्रदान करणे हा (provide peace of mind as well as durability to our customers) आहे.

कंपनीच्या गुंतवणुकीचे प्रदर्शन : प्रगत डिजिटल इन्व्हर्टर कंप्रेसर आणि डिजिटल इन्व्हर्टर मोटर कंपनीच्या गुणवत्तेमध्ये आणि स्थिरतेमध्ये कंपनीच्या गुंतवणुकीचे प्रदर्शन करतात, शेवटी ग्राहकांचा विश्वास कमावतात, असे कंपनीने म्हटले आहे. कंपनीचा असा विश्वास आहे की, दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी, हे सर्व घरापासून सुरू होते कारण दररोज केलेल्या लहान निवडी ग्रहावर मोठा प्रभाव पाडू शकतात.