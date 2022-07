रांची: "अलीकडे, आपण पाहतो की प्रसारमाध्यमे 'कांगारू कोर्ट' चालवत ( Media Running Kangaroo courts ) आहेत, काहीवेळा अनुभवी न्यायमूर्तींनाही निर्णय घेणे कठीण जाते. न्याय वितरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर चुकीची माहिती आणि अजेंडा आधारित वादविवाद हा लोकशाहीचा भाग आहे. हानीकारक ठरत आहे." सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा ( Chief Justice NV Ramana ) म्हणाले. सीजेआय म्हणाले की, मीडिया जबाबदारीच्या पलीकडे जाऊन लोकशाहीला दोन पावले मागे घेत आहे, तर प्रिंट मीडियाची अजूनही काही प्रमाणात जबाबदारी आहे, तर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची जबाबदारी नाही.

राजकारणी, नोकरशहा, पोलीस अधिकारी आणि इतर लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या नोकरीच्या संवेदनशीलतेमुळे निवृत्तीनंतरही अनेकदा सुरक्षा दिली जाते. गंमत म्हणजे न्यायाधीशांना समान संरक्षण दिले जात नाही, ते म्हणाले. ज्या समाजात त्यांना कोणत्याही संरक्षणाशिवाय किंवा सुरक्षिततेचे आश्वासन न देता दोषी ठरवण्यात आले आहे त्याच समाजात त्यांना राहावे लागत असताना न्यायाधीशांवर होणाऱ्या शारीरिक हल्ल्यांच्या वाढत्या संख्येबद्दल ( Increase in attacks on judges ) त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

सरन्यायाधीशांनी राजकारणी आणि इतर लोकप्रतिनिधींप्रमाणे न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर सुरक्षा कवच दिले जात नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. खटल्यांचा निर्णय घेण्यासाठी माध्यमे मार्गदर्शक घटक असू शकत नाहीत.

प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसारित केलेल्या पक्षपाती विचारांचा लोकांवर परिणाम होत आहे, लोकशाही कमकुवत होत आहे आणि व्यवस्थेचे नुकसान होत आहे. या प्रक्रियेत न्याय वितरणावर विपरित परिणाम होतो. तुमची जबाबदारी पार पाडून तुम्ही आमच्या लोकशाहीला दोन पावले मागे नेत आहात. मुद्रित माध्यमांमध्ये अजूनही काही प्रमाणात उत्तरदायित्व ( Accountability still in print media ) आहे, ते म्हणाले की, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची जबाबदारी शून्य आहे ( NIL LIABILITY OF ELECTRONIC MEDIA ) कारण ते जे दाखवते ते हवेत गायब होते. ते म्हणाले की, काही वेळा माध्यमांमध्ये विशेषत: सोशल मीडियावर न्यायाधीशांविरोधात ठोस मोहीम सुरू केली जाते. सीजेआय रमणा म्हणाले की, वारंवार होणारे उल्लंघन आणि परिणामी सामाजिक अशांततेमुळे मीडियाचे कठोर नियम आणि जबाबदारीची मागणी वाढत आहे.

किंबहुना, अलीकडील ट्रेंड लक्षात घेता, माध्यमांनी स्वतःचे नियमन करणे आणि त्यांचे शब्द मोजणे चांगले आहे. तुम्ही सरकार किंवा न्यायालयांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. न्यायाधीश लगेच प्रतिक्रिया देऊ शकत नाहीत. "कृपया याला कमकुवतपणा किंवा असहायता समजू नका. जेव्हा स्वातंत्र्य जबाबदारीने वापरले जाते, तेव्हा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात वाजवी किंवा आनुपातिक बाह्य निर्बंध लादण्याची गरज नसते," ते म्हणाले.

प्रसारमाध्यमांना, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाला जबाबदारीने वागण्यास सांगताना, सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, प्रगतीशील, समृद्ध आणि शांततापूर्ण भारताच्या उभारणीच्या सामूहिक प्रयत्नात लोकांना शिक्षित करण्यासाठी आणि राष्ट्राला ऊर्जा देण्यासाठी शक्ती वापरली पाहिजे. न्यायाधीशांवर होणाऱ्या शारीरिक हल्ल्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे सांगत त्यांनी न्यायव्यवस्था मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर दिला. "तुम्ही कल्पना करू शकता की, न्यायमूर्ती, ज्याने अनेक दशके खंडपीठावर काम केले आहे, एकदा निवृत्त झाल्यानंतर कठोर गुन्हेगारांना तुरुंगात टाकले आहे, ते कार्यकाळात मिळालेले सर्व संरक्षण गमावतात?

ते म्हणाले, "न्यायाधीशांना ज्या समाजात त्यांनी दोषी ठरवले आहे, त्या समाजात राहावे लागेल, सुरक्षिततेची कोणतीही हमी न देता," ते म्हणाले. ते म्हणाले, "राजकारणी, नोकरशहा, पोलिस अधिकारी आणि इतर लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या नोकऱ्यांच्या संवेदनशीलतेमुळे निवृत्तीनंतरही अनेकदा सुरक्षा दिली जाते. गंमत म्हणजे न्यायाधीशांना समान संरक्षण दिले जात नाही."

सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, न्यायाधीश त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी निद्रानाश करतात. “लोकांच्या मनात असा गैरसमज आहे की न्यायाधीश अगदी आरामात राहतात, फक्त सकाळी 10 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत काम करतात आणि सुट्टीचा आनंद घेतात. अशी कथा असत्य आहे… कथित सोप्या जीवनाबद्दल. खोटी कथा तयार केली जाते. न्यायाधीशांद्वारे ते गिळणे कठीण आहे," ते म्हणाले.

आधुनिक लोकशाहीत न्यायमूर्तीची व्याख्या केवळ कायदा म्हणून करता येत नाही, असे सांगून ते म्हणाले की, न्यायमूर्ती संविधानाचा आत्मा आणि मूल्यांचे रक्षण करण्याबरोबरच सामाजिक वास्तव आणि कायदा यांच्यातील दरी कमी करतात.

ते म्हणाले, "औपचारिक लोकशाहीचा खऱ्या लोकशाहीशी समतोल साधणारी न्यायालये आणि न्यायमूर्ती आहेत. कायदेशीर न्यायशास्त्राच्या वाढत्या झेप आणि सीमांमुळे न्यायाधीशांची भूमिका प्रत्येक प्रकारे बदलली आहे." सीजेआय रमणा म्हणाले की, सध्या न्यायव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे न्यायनिवाड्यासाठी खटल्यांना प्राधान्य देणे आहे. कारण न्यायाधीश सामाजिक वास्तवाकडे डोळेझाक करू शकत नाहीत.

"या देशातील न्यायव्यवस्थेच्या भवितव्याबद्दल माझी चिंता व्यक्त करण्यात मी कमी पडणार नाही... आधीच कमकुवत असलेल्या न्यायिक पायाभूत सुविधांवरील भार दिवसेंदिवस वाढत आहे. पायाभूत सुविधा वाढवण्याबाबत काही गुडघे टेकण्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत... तथापि, नजीकच्या भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी न्यायपालिकेला तयार करण्याची कोणतीही ठोस योजना मी ऐकली नाही, शतकानुशतके आणि त्यापुढील दीर्घकालीन दृष्टीकोन सोडा. न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांचे एकत्रित प्रयत्न. तरच हा धोकादायक प्रश्न सुटू शकेल. पायाभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे."

