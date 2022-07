वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या खासदारांच्या एका गटाने अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन ( At the request of US lawmaker Joe Biden ) यांना भारताच्या "व्यापार विकृत करण्याच्या धोकादायक मार्गांबद्दल" जागतिक व्यापार संघटनेशी सल्लामसलत करण्यासाठी औपचारिक विनंती दाखल करण्याची विनंती केली आहे. बायडेन यांना लिहिलेल्या पत्रात, 12 खासदारांनी म्हटले आहे की, सध्याचे WTO नियम सरकारांना कमोडिटी उत्पादनाच्या मूल्याच्या 10 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देण्याची परवानगी देतात, परंतु तांदूळ आणि गहू यासह उत्पादित अनेक वस्तूंच्या निम्म्याहून अधिक मूल्यावर भारत सरकार सबसिडी चालू ठेवते.

बायडेन प्रशासनाकडून भारताच्या "नियमाचे पालन न केल्याने" आणि "अंमलबजावणीच्या अभावामुळे" तांदूळ आणि गव्हाच्या किमती आणि उत्पादनात घट झाली आहे आणि अमेरिकेच्या उत्पादकांचे असमान नुकसान झाले आहे, असा आरोप खासदारांनी पत्रात केला ( Letter from MP Joe Biden ) आहे. यामुळे जागतिक कृषी उत्पादनाला आकार दिला आहे आणि व्यापार चॅनेल. पत्रात म्हटले आहे की, भारताच्या या पद्धती जागतिक स्तरावर व्यवसायाला धोकादायकपणे विकृत करत आहेत. अमेरिकन शेतकरी आणि पशुपालकांवर परिणाम होतो. खासदार ट्रेसी मॅन आणि रिक क्रॉफर्ड यांच्या नेतृत्वाखाली हे पत्र लिहिले आहे.

"आम्ही प्रशासनाला विनंती करतो की WTO मध्ये भारताशी सल्लामसलत करण्यासाठी औपचारिक विनंती करावी आणि इतर WTO सदस्यांच्या देशांतर्गत समर्थन कार्यक्रमांचे निरीक्षण करणे सुरू ठेवा जे वाजवी व्यापार पद्धतींना हानी पोहोचवतात," ते म्हणाले. भारताने WTO मध्ये आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. जगभरातील अनेक देश आणि संघटनांनी आपल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भारताच्या ठाम भूमिकेचे कौतुक केले आहे.

