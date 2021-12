मुंबई : गँगस्टर रवी पुजारीचा (Gangster Ravi Pujari) भाऊ अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी याला बेड्या ठोकून मुंबईत (Underworld Don Suresh Pujari In Mumbai) आणण्यात आले आहे. फिलिपाइन्समध्ये त्याला अटक (Arrested In Philippines) करण्यात आली असून, त्याचे प्रत्यर्पण करुन त्याला आणण्यात आले आहे. ठाणे जिल्हयात दहशत माजवणारा आणि खंडणीसाठी अनेकांना फोन करणारा गॅंगस्टर रवी पुजारीचा भाऊ सुरेश पुजारी आहे. ठाणे जिल्ह्यातील बहुतांश व्यावसायिकांसह राजकारणी व लोकप्रतिनिधींना खंडणीसाठी गँगस्टर सुरेश पुजारी फोन करायचा.



रवी पुजारीची साथ सोडत केली स्वतःची टोळी तयार

केबल व्यावसायिकाच्या हत्येनंतर (Cable Trader Murder) चर्चेत आलेल्या सुरेश पुजारी याने त्याचा भाऊ आणि अंडरवर्ल्ड डाॅन रवी पुजारीसोबत सुमारे दहा वर्षांपूर्वी साथ सोडत स्वतःची टोळी तयार केली होती. नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे, कल्याण आणि उल्हासनगर येथील डान्स बार व हॉटेल मालकांना मोबाईलवर धमकी देऊन आपल्या हस्तकामार्फत खंडणी गोळा (Thane Navi Mumbai Kalyan Dombivali Extortion Cases) करत होता. ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा, कल्याण आणि उल्हासनगरसह नवी मुंबईच्या विविध भागात सुरेश पुजारीकडून सतत धमक्या येत होत्या. केबल व्यावसायिक सच्चानंद करीरा (Cable Trader Sacchanand Karira Murder) यांची हत्या केल्यानंतर उल्हासनगरचे माजी आमदार पप्पू कलानी (Ex MLA Pappu Kalani) यांचे पुत्र ओमी कलानी (Omi Kalani) यांनाही फोनवर धमकी दिली होती.



जितेंद्र आव्हाडसह भाजप आमदारालाही धमकी

गँगस्टर सुरेश पुजारी (Gangster Suresh Pujari) हा विदेशात बसून ठाणे जिल्ह्यातील व्यापारी, बांधकाम व्यावसायीकांना धमकावून खंडणी (Ransom by threatening traders builders) वसूल करत होता. यापूर्वी अशीच धमकी त्याने युतीच्या काळात आमदार तथा मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Minister Jitendra Avhad) यांना दिली होती. याबाबत जितेंद्र आव्हाड यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपल्याबाबत कोणतीही अप्रिय घटना घडल्यास त्याला आपण जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. तर दोन वर्षांपूर्वीच कल्याण पश्चिमेकडील गांधारी माधव संकल्पच्या मागील बाजूस असलेल्या काशीष पार्कमध्ये राहणारे भास्कर शेट्टी या कँटीन व्यावसायिकाला गँगस्टर पुजारीने धमकावले होते. शेट्टी यांना फोन करणाऱ्याने आपण सुरेश पुजारी बोलत असल्याची ओळख दिली. बऱ्याबोलाने 25 पेट्या टाक, नाहीतर ढगात पाठवीन, अशी जीवे मारण्याची धमकी देऊन खंडणीची मागणी केली. या प्रकारामुळे शेट्टी यांनी खडकपाडा पोलिस ठाण्यात (Khadakpada Police Station) खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ कल्याणचे आमदार गायकवाड यांनाही त्याने अशाच पद्धतीने धमकावल्याने राजकीय, तसेच केबल व्यावसायिक मंडळींचे धाबे दणाणले होते. त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक आमदार गायकवाड यांना दिलेल्या धमकीची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली होती.



कोण आहे हा गँगस्टर सुरेश पुजारी?

(Who is this gangster Suresh Pujari?) सुरेश पुजारी हा यापूर्वी उल्हासनगर येथील विश्वास ढाब्यावर नोकरी करत होता. त्यानंतर तो घाटकोपर येथील असल्फा व्हिलेज येथे राहात होता. तेथूनच त्याने गुन्हेगारी सुरू केली होती. उल्हासनगर येथील सच्छिदानंद केबल व्यवसायिकावर त्याच्या शूटरने गोळ्या झाडल्याची घटना सीसीटीव्ही कैद झाली होती. उल्हासनगरचे बांधकाम व्यवसायिक सुमित चक्रवर्ती (Builder Sumit Chakraborty) यांना देखील सुरेश पुजारीने धमकीचा फोन केला होता. त्यावेळी सुमित चक्रवर्ती यांच्या मुलाने फोन उचलत सुरेश पुजारीला सुनावले होते. हिम्मत असेल तर समोर येऊन बोल, असे याच गँगस्टर पुजारीला खुले आव्हान दिले होते.