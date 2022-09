पुणे - पुण्यात एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. पुण्यातील येवलेवाडी परिसरात एका नामांकित सोसायटीत जेवणाची डिलिव्हरी ( zomato delivery boy ) करण्यास आलेल्या झोमॅटो कंपनीच्या डिलिव्हरी बॉयने तरुणीचा विनयभंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. तरुणी घरात एकटी असल्याचा फायदा घेत, डिलिव्हरी बॉयने तिचे जबरदस्तीनं चुंबन घेतलं आहे. तरुणीने तत्काळ याबाबत कोंढवा पोलीस स्टेशन येथे ( Kondhwa police case against zomato delivery boy ) तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करत डिलिव्हरी बॉयला ( Zomato boy arrest in Pune ) अटक केली आहे.





रईस शेख (वय 40) असे अटक करण्यात आलेल्या झोमॅटो डिलिव्हरी बॉय याचे नाव आहे. 19 वर्षीय तरुणीने याप्रकरणी तक्रार दिली आहे. तक्रारदार तरुणी येवलेवाडी परिसरातील एका नामांकित सोसायटीत राहते. शनिवारी रात्री तिने झोमॅटो अॅप करून तिने जेवण मागवले ( Zomato boy kiss girl in Pune ) होते. जेवणाचं पार्सल घेऊन आरोपी रईस शेख रात्री साडे नऊच्या सुमारास तिच्या सोसायटीत आला होता.

गालाचे दोन वेळा घेतले चुंबन जेवणाचे पार्सल दिल्यानंतर त्याने फिर्यादीला पिण्याचे पाणी मागितले. पाणी पिल्यानंतर थँक्यू म्हणण्याचा बहाना करून त्याने फिर्यादी यांचा हात हातात घेतला. फिर्यादी यांनी हात सोडवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आरोपीने हात घट्ट पकडून फिर्यादीला जवळ ओढले आणि तिच्या गालाचे दोन वेळा ( molestation case by Pune Police ) चुंबन घेतले.