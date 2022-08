पुणे सध्या तरुण तरुणांमध्ये वाढत असलेला सोशल मीडियाचा वापर आणि त्यातून मिळणारा प्रतिसाद पाहता एखादा तरुण तरुणीला प्रपोज करण्यासाठी काय करेल Pune Molestation News याचा नेम नसतो. पण, फक्त तरुण नव्हे तर यात ज्येष्ठांचासुद्धा समावेश हा मोठ्या संख्येने पाहायला मिळतो. पण, एखाद्या तरुणीला किंवा महिलेला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केल्याच्या घटना शहरात सातत्याने घडत असतात. त्यातच आता एक वेगळी घटना समोर आली आहे. एका 60 वर्षीय व्यक्तीने शेजारी राहणाऱ्या 51 वर्षीय महिलेला प्रपोज Grandfather Proposed to Woman केल्याचा 60 Year Old Man Molestated to Woman आणि अश्लील गाणी म्हणून Pune 60 Year Old Grandfather Proposed to Woman तिला त्रास दिल्याने त्याच्यावर येरवडा पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा Pune Molestation Crime दाखल करण्यात आला आहे.





अश्लील हावभाव करीत, महिलेला छेडले याप्रकरणी संबंधित 60 वर्षीय अशोक चुनचुने या ज्येष्ठ नागरिकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत 51 वर्षीय शेजारी राहणाऱ्या महिलेनी फिर्याद दिली आहे. गुन्हा दाखल झालेला संशयित आरोपी हा 60 वर्षांचा असून त्याला दारूचे व्यसन आहे. येरवड्यात असलेल्या जामा मशिदीजवळ पीडित महिलेच्या घरी तो भाड्याने राहायला आहे. दोघांमध्ये पूर्वीपासूनचे वाद आहे. 22 ऑगस्ट रोजी संशयित आरोपी फिर्यादीच्या घरासमोर आला.



अश्लील हावभाव करीत, महिलेला छेडले त्याने फिल्मी अंदाजात 51 वर्षीय महिलेला तू खूप सुंदर दिसते, मला खूप आवडतेस. आपण दोघे फिरायला जाऊ म्हणत तिला प्रपोज केले. फिर्यादी महिलेकडे बघून पिकल्या पानाचा देठ की हो हिरवा हो. हे गाणे म्हणत महिलेला छेडले तसेच त्याने अश्लील हावभाव करून आपण मज्जा करू म्हणत महिलेच्या मनास लज्जा उत्पन्न होईल, असे वर्तन केले. तसेच, तिला अश्लील भाषेत शिवीगाळ करीत अश्लील गाणी म्हणत तिला त्रास दिला. गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणात दोघांमध्ये जागेवरून वाद असून याप्रकरणात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आला आहे.

