नाशिक एकतर्फी प्रेमातून एका बहिणीच्या भावाची हत्या करण्याचा प्रकार नाशिकच्या पंचवटी भागात घडला ( accused killed the girls brother in one sided love ) आहे. मृत रवी सय्यद या 17 वर्षाचा असून आठ दिवसांपूर्वी रवी सय्यद याच्या बहिणीला मारेकऱ्याने पळवून नेले होते. या संदर्भात मुलीचे आई-वडील पंचवटी पोलिसात पोलिसात तक्रार दाखल करण्याकरिता गेले होते. मात्र नातेवाईकांची तक्रार पोलिसांनी घेतली नाही, असं नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. Nashik Crime







मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयितांनी आम्ही तुझी बहीण पळून ( accused one sided love ) नेऊ. अन्यथा तुझा मर्डर करून अशी धमकी रवी सय्यद व वडिलांना दिली होती. आरोपी वारंवार मुलीच्या वडिलांना व त्याच्या भावाला घरी बोलवून तुझी मुलगी आम्हाला दे, नाहीतर आम्ही तुझा खून करू अशी वारंवार धमकी देत होते. शेवटी तीच कुरापत काढून मुलीच्या भावाला आरोपीने त्याच्या घरी बोलून घेतले. त्याचा निर्घृण खून केल्याची घटना पंचवटीत घडली ( accused killed the girls brother )आहे. यासंदर्भात पोलीस फिर्याद दाखल करण्याचं काम करीत असून रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. मात्र वेळीच पोलिसांनी सदर कुटुंबाला संरक्षण दिले असते तर हा प्रकार घडला नसता, अशी चर्चा परिसरात सुरु (one sided love in Nashik )आहे.