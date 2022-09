नागपूर : चार दिवसांपासून भारतभर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) ठिकाणांवर एनआयएसह एटीएस आणि केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांकडून धाडी (NIA, ATS Raid on PFI) टाकल्या जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पीएफआयच्या निशाण्यावर होते, असा खुलासा झाल्यानंतर कारवाईची मोहीम आणखी तीव्र करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालयासह रेशीमबाग येथील हेडगेवार स्मृती मंदिर सुद्धा पीएफआयच्या निशाण्यावर होते (PFI target Sangh Headquarter Nagpur) अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे. या विषयी शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी खुलासा केला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय किंवा हेडगेवार स्मृती भवन येथे हल्ला संदर्भात कोणतेही इनपुट नागपूर पोलिसांना मिळालेले नाहीत. दोन्ही ठिकाणी सुरक्षाव्यवस्था तैनात (security of Sangh Headquarters and Hedgewar Smriti Bhavan) असून सर्व परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. (Nagpur Police Alert Against PFI)

नागपूर शहर पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार माहिती देताना



अनेक वर्षांपासून ही सुरक्षा व्यवस्था तैनात - नागपूरच्या महाल भागातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय आणि रेशीमबाग येथील हेडगेवार स्मृती मंदिरात कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था तैनात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही सुरक्षा व्यवस्था तैनात आहे. नियमितपणे दोन्ही ठिकाणांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला जातो. त्याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी जास्त केली जाते. सध्या तरी अलर्ट देणारी अशी कोणत्याही प्रकारची माहिती उपलब्ध नसल्याने रोजच्या प्रमाणे सुरक्षा व्यवस्था तैनात असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिली.



हेडगेवार स्मृती भवनाच्या परिसरात जमलेले संघाचे स्वयंसेवक



पीएफआयच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरूच: एनआयए आणि राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीकडून देशभरात छापेमारी केल्यानंतर आज पुन्हा पीएफआय कार्यालयासह त्यांच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यासाठी एनआयएच्या पथकांने धाडसत्र सुरू केले आहे. नागपूर शहरात सध्या पीएफआय संघटनेची कोणत्याही प्रकारची सक्रियता दिसून येत नसल्याने पोलीस आयुक्तांनी स्पष्ट केला आहे.

पीएफआय विरुद्ध राजकीय संघटना आक्रमक - औरंगाबादमध्ये मनसे पदाधिकाऱ्यांनी पी.एफ.आय.कार्यालय फोडण्याचा प्रयत्न केला. ( MNS workers attempt to break PFI office ) मनसे शहर उपाध्यक्ष अमित भांगे यांनी कार्यकर्त्यांसह पी.एफ.आय.कार्यालयावर हल्ल्याचा प्रयत्न केला होता. किराडपुरा भागात असलेल्या पीएफआयच्या गडात घुसून मनसे कार्यकर्त्यांनी राडा ( Angry MNS workers ) घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र पोलिसांना माहिती मिळताच पोलिसांनी मनसे पदाधिकारी आणी कार्यकर्त्यांना ताब्यात ( MNS officials and activist detained ) घेतले. झालेल्या गोंधळात आढळलेले झेंडे, रंग, इत्यादी साहित्य पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांच्या कारवाईविरोधात मनसे पदाधिकाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यात ठिय्या मांडला आहे.

औरंगाबादमधून 3 जण घेतले ताब्यात - दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत केल्याप्रकरणी एनआयएकडून देशातील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या कार्यालयावर छापेमारी करण्यात आली. ज्यात औरंगाबादच्या पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या कार्यालयावर सुद्धा एटीएस आणि एनआयएच्या पथकाने कारवाई केली. कारवाईत पथकाने एकूण तीन जणांना ताब्यात घेतले ( Police Took Three Into Custody ) आहे. ज्यात नॅशनल कॉलनीतून सय्यद फ़ैसल, बायजीपुरा भागातून पॉप्युलर फ्रंटचा माजी जिल्हाध्यक्ष शेख इरफान आणि परवेजज खान याला बायजीपूरा येथून ताब्यात घेतले आहे. एटीएस आणि एनआयएच्या पथकाने बुधवारी रात्रीच्या सुमारास औरंगाबादच्या जिन्सी भागातील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या कार्यालयावर छापा टाकला होता.