मुंबई गुंड दाऊद इब्राहिमचा Underworld Don Dawood Ibrahims भाऊ इकबाल खासकरची प्रकृती स्थिर Iqbal Kaskar Health Condition असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. इकबालला छातीत त्रास होत Chest pain to Iqbal kaskar असल्याने त्याला जे जे रुग्णालयात दोन दिवसांपूर्वी ऍडमिट Iqbal Kaskar admitted in J J Hospital करण्यात आले होते. डॉक्टरांनी त्याच्यावर तातडीने उपचार करत त्याची प्रकृती धोक्याबाहेर Iqbal Kaskar Health out of danger असल्याचे सांगितले.





इकबाल कासकरवर खंडणीचा गुन्हा इकबाल कासकरवर खंडणी प्रकरणात गुन्हा दाखल extortion case against Iqbal kaskar असून सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत Judicial custody to Iqbal Kaskar आहे. ठाण्यातील कारागृहात असताना छातीत दुखत असल्याने जे जे रुग्णालयात ऍडमिट करण्यात आले होते. इकबालची प्रकृती पूर्णत: बरी झाल्यावर त्याला पोलिसांकडून विचारणा केली जाण्याची शक्यता आहे.

