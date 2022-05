12:17 May 09

मुंबई - कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम ( Dawood Ibrahim ) याच्याशी संबंधित मुंबईतील जवळपास 29 ठिकाणांवर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने ( NIA Raids in Mumbai ) छापे टाकले आहेत. यामध्ये दोघांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. (NIA Raids in Mumbai) सलिम फ्रूट असे ताब्यात घेतलेल्या एका व्यक्तीचे नाव आहे. ( NIA raids locations linked to Dawood Ibrahim ) दरम्यान, माहिममध्येही चार ठिकाणी छापा टाकला आहे.

एनआयएने मुंबईत अनेक ठिकाणी छापे टाकून अंडरवर्ल्डसाठी काम करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. दाऊद इब्राहिम कासकरचा जवळचा असलेला सलीम फ्रूट हा दक्षिण मुंबईतील तळांवर कार्यरत आहे. फेब्रुवारी २०२२ रोजी एनआयएच्या एफआयआरमध्ये सलीम फ्रूटचे नाव होते, आज एनआयए मुंबईत अनेक ठिकाणी छापे टाकून अंडरवर्ल्डसाठी काम करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई करत आहे.