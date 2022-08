मुंबई मुंबईत १८ ऑगस्टला १२०१, १९ ऑगस्टला १०११ कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. काल शनिवारी २० ऑगस्टला त्यात किंचित घट होऊन ८४० रुग्णांची नोंद झाली आहे. आज रविवारी ८१८ नव्या रुग्णांची नोंद झाली New corona cases in mumbai on 21 august 2022 आहे. तसेच आज १ मृत्यूची नोंद झाली आहे. मुंबईत सध्या ५३५ बेडवर रुग्ण असल्याची माहिती पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली Mumbai Corona Update आहे.



८१८ नवे रुग्ण मुंबईत आज २१ ऑगस्टला ८,३४७ चाचण्या करण्यात आल्या. त्यात ८१८ रुग्णांची new corona cases in mumbai on 21 august 2022 नोंद झाली. आज १ मृत्यूची नोंद झाली आहे. ८८१ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला Mumbai Corona Update आहे. आतापर्यंत एकूण ११ लाख ३८ हजार ३४९ रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी ११ लाख १२ हजार ९१५ रुग्ण बरे झाले आहेत. तर १९ हजार ६७३ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या ५,७६१ सक्रिय रुग्ण ( Active Corona Patients ) आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९७.८ टक्के तर रुग्ण दुपटीचा कालावधी ९४९ दिवस इतका आहे. मुंबईत एकही इमारत झोपडपट्टी सील नाही. गेल्या आठवडाभरातातील कोरोना वाढीचा दर ०.०७२ टक्के इतका आहे.







रुग्णसंख्येत वाढ मुंबईत गेले दोन वर्षे कोरोनाचा प्रसार आहे. या दरम्यान कोरोनाच्या दोन लाटा आल्या. त्या दोन्ही लाटा थोपवण्यात पालिकेला यश आले आहे. पहिल्या लाटे दरम्यान २ हजार ८०० तर दुसऱ्या लाटेदरम्यान कोरोनाचे ११ हजार ५०० सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली होती. डिसेंबर महिन्यात कोरोनाची तिसरी लाट आली असून ६ ते ८ जानेवारीदरम्यान सलग तीन दिवस २० हजाराच्यावर रुग्ण आढळून आले. त्यानंतर रुग्णसंख्येत घट झाली. मार्च एप्रिल महिन्यात रुग्णसंख्या ५० च्या खाली आली होती. मे महिन्यात रुग्णसंख्या १०० च्या वर गेली. जून महिन्यात रुग्णसंख्या वाढून २३ जूनला २४७९ रुग्णांची नोंद झाली. त्यानंतर त्यात घट होऊन १८ जुलैला १६७ रुग्णांची नोंद झाली. त्यानंतर रुग्णसंख्येत वाढ होऊ लागली. २ ऑगस्टला ३२९, ३ ऑगस्टला ४३४, ४ ऑगस्टला ४१०, ५ ऑगस्टला ४४६, ६ ऑगस्टला ४८६, ७ ऑगस्टला ४६५, ८ ऑगस्टला ४०७, ९ ऑगस्टला ४७९, १० ऑगस्टला ८५२, ११ ऑगस्टला ६८३, १२ ऑगस्टला ८७१, १३ ऑगस्टला ८६७, १४ ऑगस्टला ८८२, १५ ऑगस्टला ५८४, १६ ऑगस्टला ३३२, १७ ऑगस्टला ९७५, १८ ऑगस्टला १२०१, १९ ऑगस्टला १०११, २० ऑगस्टला ८४०, २१ ऑगस्टला ८१८ रुग्णांची नोंद झाली आहे.







११८ वेळा शून्य मृत्यूची नोंद मुंबईमध्ये १७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पहिल्यांदा शून्य मृत्यूची नोंद झाली. त्यानंतर आतापर्यंत एकूण ११८ वेळा शून्य मृत्यूची नोंद झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ८ वेळा तर मार्च महिन्यात २७ वेळा, एप्रिल महिन्यात २६ वेळा, मे महिन्यात २८ वेळा, जून महिन्यात ७ वेळा, जुलै महिन्यात ६ वेळा तर ऑगस्ट महिन्यात ६ वेळा शून्य मृत्यूची नोंद झाली आहे.