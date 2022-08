मुंबई - चोरी करण्यासाठी घरात घुसलेल्या 26 वर्षीय तरुणाने घरातील 80 वर्षीय वृद्ध महिलेवर बलात्कार Youth rape On old woman in mumbai केल्याने खळबळ उडाली होती. या प्रकरणातील आरोपीचा मुंबई सत्र न्यायालयाने Mumbai Session Court Refused Bail To rapist जामीन अर्ज नुकताच फेटाळला आहे. बलात्कार प्रकरणाचा निकाल अप्रासंगिक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

अर्धांगवायू झालेल्या 80 वर्षीय महिलेवर बलात्कार मुंबईतील सत्र न्यायालयाने Mumbai Session Court 80 वर्षीय अर्धांगवायू झालेल्या महिलेवर बलात्कार Youth rape On old woman in mumbai केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या 26 वर्षीय व्यक्तीला जामीन नाकारला. आरोपीने हा बलात्कार 2020 मध्ये केला होता. आरोपीच्या वकिलाने गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाला पीडित महिलेचे victim died after rape निधन झाल्याची माहिती दिली. पीडित महिलेची सून या प्रकरणात साक्षीदार असून हे प्रकरण न्यायालयाबाहेर सेटल केल्याचेही आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे जामिनासाठी विचार केला जावा, अशी मागणी आरोपीच्या वकिलांकडून न्यायालयात करण्यात आली.

पक्षकारांनी प्रकरण न्यायालयाच्या बाहेर काढले निकाली बलात्कार प्रकरणाचा निकाल अप्रासंगिक असल्याचे न्यायालयाने Mumbai Session Court म्हटले आहे. जेव्हा गुन्हा नॉन-कंपाऊंड करण्यायोग्य असतो, तेव्हा न्यायालय विचार करू शकत नाही की पक्षकारांनी प्रकरण न्यायालयाच्या बाहेर निकाली काढले आहे. परिस्थितीमध्ये पूर्णपणे बदल झालेला नाही आणि न्यायालयाबाहेर Mumbai Session Court प्रकरणाचा कथित निपटारा झाला आहे. आयपीसीच्या 376 कलम सारख्या गुन्ह्यात जामीन अर्जावर विचार करताना ते अप्रासंगिक असल्याचेही न्यायालयाने Mumbai Session Court सांगितले.

पीडित महिलेच्या सुनेने मिटवले प्रकरण 2021 मध्येही आरोपीने जामीन मागितला असता तो न्यायालयाकडून Mumbai Session Court Refused Bail To rapist फेटाळण्यात आला होता. तेव्हा न्यायालयाने बलात्काराचा प्रथमदर्शनी खटला प्रस्थापित झाल्याचे म्हटले होते. गुन्ह्याचे जघन्य स्वरूप पाहता न्यायालय Mumbai Session Court जामीन देण्यास इच्छुक नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. आरोपीच्या वकिलाने हे प्रकरण पक्षकारांमध्ये मिटल्याचे सादर केले होते. पीडित महिलेची सून असल्याचा आरोप असलेल्या महिलेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. मात्र न्यायमूर्तींनी तथापी तक्रारदाराने न्यायालयात Mumbai Session Court उपस्थित असलेल्या महिलेला नाकारल्याचे निदर्शनास आणले.

अर्धांगवायू झालेल्या पीडितेच्या घरात घुसून केला बलात्कार कथित गुन्ह्याच्या जघन्य स्वरूपाच्या आधारे आरोपींना जामीन नाकारण्याच्या मागील आदेशांचा न्यायालयाने Mumbai Session Court विचार केला. जुलै 2020 मध्ये आरोपीने अर्धांगवायू झालेल्या पीडितेच्या घरात घुसून चोरी केली आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार Youth rape On old woman in mumbai करण्यात आले. पीडितेचे म्हणणे तिच्या वैद्यकीय स्थितीमुळे नोंदवले जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाला Mumbai Session Court सांगण्यात आले. म्हणून ही मध्यस्थी तिच्या सूनेमार्फत केली गेली. गेल्या वर्षी आरोपीला जामीन नाकारताना न्यायालयाने Mumbai Session Court Refused Bail To rapist हा गुन्हा घृणास्पद असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.

हेही वाचा Pune Molestation Crime पुण्यात ६० वर्षीय आजोबांचा कळस, पिकल्या पानाचा देठ की हो हिरवा गाणे म्हणत महिलेला केले प्रपोज