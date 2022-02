मुंबई- भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषद माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात ( Accused in Bhima Koregaon violanece ) आलेले आणि सध्या वैद्कीय जामिनावर असलेले 82 वर्षीय तेलुगु कवी वरवरा राव यांना जामीन याचिकेवर दिलेला दिलासा कायम ( Mumbai high court relief to relief to Varvara Rao ) ठेवला होता. वरवरा राव यांना आत्मसमर्पण करण्याची मुदत 5 फेब्रुवारी रोजी संपणार होती. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने वरावरा राव यांची आत्म समर्पणाची मुदत 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.



फेब्रुवारी 2021 मध्ये उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या वैद्यकीय जामीनाची मुदतवाढ मिळावी, अशी याचिका भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी वरवरा राव ( Telugu veteran poet Varvara Rao ) यांनी केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी करण्यात आली. यापूर्वी वरावरा राव यांना 28 फेब्रुवारीपर्यंत आत्मसमर्पणाची ( Mumbai High Court on Varvara Rao bail ) मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर आज झाली आहे.

जामीन अर्जाला एनआयएचा विरोध

राष्ट्रीय तपास संस्थेच्यावतीने (एनआयए) राव यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यात आला. राव यांना गंभीर आजार झाला असल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना जामीन अवधी वाढवून देऊ नये, अशी मागणीही एनआयएने केली.

काय आहे याचिका?

भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषद माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आणि सध्या वैद्कीय जामीनावर असलेले ८२ वर्षीय तेलुगु कवी वरवरा राव यांना आजारपणाच्या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात वरवरा राव यांना कडक अटी शर्तींवर अंतरिम जामीन मंजूर करताना वैद्यकीय जामीनाचा कालावधी संपण्यापूर्वी शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. राव सध्या मालाड येथे भाड्याने राहत असून पुढील उपचारांचा खर्च त्यांना परवडत नसल्याने त्यांना हैद्राबाद येथील निवासस्थाळी जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, तसेच राव यांचा जामिनाचा अवधीही वाढविण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका वरवरा राव यांच्यातीने दाखल करण्यात आली आहे.



