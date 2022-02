मुंबई - मुंबईत डिसेंबर महिन्यापासून कोरोना विषाणूची ( Covid Thired Wave In Mumbai ) तिसरी लाट आली आहे. जानेवारीच्या सुरुवातीला ६ ते ८ जानेवारीदरम्यान सलग तीन दिवस २० हजारच्यावर रुग्ण आढळून आले. त्यानंतर रुग्णसंख्येत घट ( Mumbai Corona Update ) होत आहे. मागील आठवड्यात सोमवार ते बुधवार असे सलग तीन दिवस १८०० च्या वर रुग्ण आढळून आले. त्यात घट होऊन सोमवारी ९०६, मंगळवारी ८०३, बुधवारी ११२८ नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. आज त्यात पुन्हा घट होऊन ८२७ रुग्णांची ( Todays Corona Patient In Mumbai ) नोंद झाली आहे. आज ७ मृत्यूची ( Todays Corona Patient Death In Mumbai ) नोंद झाली आहे. मुंबईत रुग्ण बरे होण्याचा दर ९७ टक्के तर ७६०१ सक्रिय रुग्ण आहेत.

८२७ नव्या रुग्णांची नोंद -

मुंबईत गेले दोन वर्षे कोरोनाचा प्रसार आहे. या दरम्यान कोरोनाच्या दोन लाटा आल्या. त्या दोन्ही लाटा थोपवण्यात पालिकेला यश आले आहे. पहिल्या लाटे दरम्यान २८००, तर दुसऱ्या लाटेदरम्यान कोरोनाचे ११ हजार ५०० सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली होती. डिसेंबर महिन्यात कोरोनाची तिसरी लाट आली असून ६ ते ८ जानेवारीदरम्यान सलग तीन दिवस २० हजाराच्यावर रुग्ण आढळून आले. त्यानंतर रुग्णसंख्येत घट होताना दिसत आहे. मुंबईत आज (३ फेब्रुवारीला) ८२७ नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. तर ७ मृत्यूची नोंद झाली आहे. आज १३६६ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आतापर्यंत एकूण १० लाख ४९ हजार ३४८ रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी १० लाख २२ हजार २९२ रुग्ण बरे झाले आहेत. तर १६ हजार ६४७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. ७६०१ सक्रिय रुग्ण आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९७ टक्के तर रुग्ण दुपटीचा कालावधी ६२३ दिवस इतका आहे. मुंबईमधील ३ इमारती सील आहेत. २७ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत कोरोना वाढीचा दर ०.११ टक्के इतका आहे.

९४.१ टक्के बेड रिक्त -

मुंबईत आज आढळून आलेल्या ८२७ रुग्णांपैकी ७१९ म्हणजेच ८७ टक्के लक्षणे नसलेले रुग्ण आहेत. आज १०५ रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. २६ रुग्णांना ऑक्सिजन बेडची आवश्यकता भासली आहे. मुंबईत रुग्णालयांमध्ये ३७,२७९ बेडस असून त्यापैकी १७६८ बेडवर म्हणजेच ४.७ टक्के बेडव रुग्ण आहेत. इतर ९५.३ टक्के बेड रिक्त आहेत.

कोणत्या तारखेला किती रुग्ण -

मुंबईत गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोना विषाणूचा पहिला रुग्ण आढळून आला. तेव्हापासून मुंबईत कोरोनाचा प्रसार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात दुसरी लाट आली. एप्रिल महिन्यात रुग्णसंख्या ११ हजारावर गेली होती. जूनपासून त्यात घट होऊ लागली. १ डिसेंबरला कोरोनाचे १०८ नवे रुग्ण आढळून आले होते. त्यानंतर त्यात वाढ हाऊ लागली. ६ जानेवारीला २०,१८१, ७ जानेवारीला २०,९७१, ८ जानेवारीला २०,३१८, त्यानंतर रुग्णसंख्या घटली असून ९ जानेवारीला १९४७४, १० जानेवारीला १३६४८, ११ जानेवारीला ११६४७, १२ जानेवारीला १६४२०, १३ जानेवारीला १३७०२, १४ जानेवारीला ११३१७, १५ जानेवारीला १०६६१, १६ जानेवारीला ७८९५, १७ जानेवारीला ५९५६, १८ जानेवारीला ६१४९, १९ जानेवारीला ६०३२, २० जानेवारीला ५७०८, २१ जानेवारीला ५००८, २२ जानेवारीला ३५६८, २३ जानेवारीला २५५०, २४ जानेवारीला १८५७, २५ जानेवारीला १८१५, २६ जानेवारीला १८५८, २७ जानेवारीला १३८४, २८ जानेवारीला १३१२, २९ जानेवारीला १४११, ३० जानेवारीला ११६०, ३१ जानेवारीला ९६०, १ फेब्रुवारीला ८०३, २ फेब्रुवारीला ११२८, ३ फेब्रुवारीला ८२७ नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत.

9 वेळा शून्य मृत्यूची नोंद -

मुंबईमध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर गेल्या काही महिन्यात १ ते ६ मृत्यूंची नोंद झाली होती. १७ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी शून्य मृत्युची नोंद झालेली आहे. त्यानंतर ११ डिसेंबर, १५ डिसेंबर, १८ डिसेंबर, २० डिसेंबर, २२ डिसेंबर, २५ डिसेंबर, ३० डिसेंबरला, २ जानेवारीला शून्य मृत्यूची नोंद झाली आहे.

धारावीत २ नवे रुग्ण -

मुंबईतील धारावी ही सर्वात मोठी झोपडपट्टी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यान हॉटस्पॉट ठरली होती. पहिल्या लाटे दरम्यान सर्वाधिक ९४, तर दुसऱ्या लाटेदरम्यान ९९ रुग्ण आढळून आले होते. धारावीत गेले काही महिने कोरोनाचे १ ते ५ रुग्ण आढळून येत होते. मात्र, मुंबईत रुग्णसंख्या वाढू लागल्यावर धारावीतही रुग्णसंख्या वाढू लागली. ७ जानेवारीला १५० तर ८ जानेवारीला १४७ सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली. त्यानंतर रुग्णसंख्येत घट होत गेली. आज ३ फेब्रुवारीला २ रुग्णांची नोंद झाली आहे. धारावीत एकूण ८६०३ रुग्ण आढळून आले असून त्यापैकी ८१६४ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. सध्या २२ सक्रिय रुग्ण आहेत.

