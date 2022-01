मुंबई - राज्यात कोरोना प्रतिबंधासाठी सरकारने कंबर कसली ( MH gov measures for control corona ) आहे. या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून पुणे व नागपूर जिल्ह्यांना सुमारे ३८ कोटी ५८ लाख रूपयांचा निधी वितरित केल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.



मागणीनुसार निधी वाटप

कोरोनाची तिसरी लाट सुरू झाली ( coronas third wave in Maharashtra ) आहे. दिवसेंदिवस रुग्णसंख्येत चढ-उतार दिसून येत आहेत. कोरोनाचा बिमोडसाठी राज्य सरकारने कठोर उपाययोजना आखल्या ( Measures for corona prevention ) आहेत. सध्या पुणे, नागपूर मध्ये रुग्ण संख्या वाढत आहे. पुण्यात ठोस उपाययोजनांसाठी विभागीय आयुक्तांना २९ कोटी ९६ लाख रूपये वितरीत केले आहेत. या विभागांतर्गत पुणे जिल्ह्याला ९ कोटी ४४ लाख ( Fund for Pune to control corona ) , सोलापूर जिल्ह्याला १० कोटी ( Fund for Pune to control Solapur ) , सातारा जिल्ह्याला १० कोटी ५२ लाख तसेच विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्या अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याला ८ कोटी ६१ लाख रूपये असा एकूण ३८ कोटी ५८ लाख रूपये निधी वितरित केल्याची माहिती, राज्याच्या आरोग्य विभागाने दिली आहे.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून हा निधी दिल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पुणे, सोलापूर, सातारा व गडचिरोली जिल्ह्यांत रुग्ण संख्या वाढत असून उपाययोजनांसाठी निधी मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून राज्य कार्यकारी समितीने निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

