मुंबई - मुंबईमध्ये महिनाभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली आहे. मात्र, मागील तीन दिवस रुग्णसंख्या कमी नोंद झाली. रुग्णसंख्या कमी झाली ( Corona Patients Decrease in Mumbai ) हे सर्वांचे श्रेय असून यावरून मुंबईकर नियमांचे पालन करत आहेत ( Mumbiker Follows Rules of Covid ) हे दिसत आहे, अशी प्रतिक्रिया मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली ( Mayor Kishori Pednekar on Corona ) आहे.

पालिका, मुंबईकरांचे यश - मुंबईमध्ये गेल्या महिनाभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली ( Mumbai Corona Patients ) आहे. तीन दिवस रुग्णसंख्या 20 हजारांवर गेली होती. त्यात घसरण होऊन 19 हजार व नंतर 13 हजार रुग्णांची नोंद झाली आहे. आजही रुग्णसंख्या कमी असणार आहे. राज्य सरकारने आणि पालिकेने जे निर्बंध लावले आहेत त्याचे पालन मुंबईकर करत ( Mumbiker Follows Rules of Covid ) आहेत. कोणतेही निर्बंध लावताना घाई केली जात नाही. यामुळे निर्बंध लागू करेपर्यंत रुग्णसंख्या वाढली ( Restrictions in Mumbai ) होती. आता निर्बधांचे पालन केले जात असल्याने रुग्णसंख्या आटोक्यात येत आहे. हे पालिका प्रशासन आणि मुंबईकरांचे यश आहे, असे महापौर म्हणाल्या.

सेल्फ टेस्टिंगवाले चाचण्या करत नाहीत - मुंबईमध्ये सेल्फ टेस्टिंग केल्या जात ( Self Corona Testing ) आहेत. काही नागरिक या टेस्ट करत असल्याने पॉझिटीव्ह आल्यावर ते घाबरून सरकारी दवाखान्यात जाऊन चाचण्या करत नाहीत. माझ्या परिचितांमध्ये असा प्रकार झाला आहे. पालिका अशा चाचण्या करून घेणाऱ्यांची माहिती गोळा करत आहे, असे महापौर म्हणाल्या.

बूस्टर डोसला चांगला प्रतिसाद - पालिकेच्या आणि इतर केंद्रांवर लसीचे बूस्टर डोस दिले जात आहेत. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत ( Good Response For Booster Dose ) आहे. ज्यांना लसीचा दुसरा डोस घेऊन 9 महिने झाले आहेत त्या आरोग्य, फ्रंटलाईन कर्मचारी ( Frontline Workers ) तसेच 60 वर्षांवरील नागरिकांना बूस्टर डोस दिला जात आहे, असे महापौरांनी सांगितले.

