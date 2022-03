मुंबई - मुंबै बॅंकेच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर ( police case against Pravin Darekar ) गुन्हा दाखल झाला. याचे विधानभवनात पडसाद उमटले आहेत. विधान परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी ( Maharashtra assembly session ) तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, शिवसेना दरेकर यांच्या मागणीसाठी सभागृहात आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. दरेकर यांना अटक झालीच पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका शिवसेना नेत्या मनिषा कायंदे यांनी केली आहे.



शिवसेना नेत्या मनिषा कायंदे ईटीव्ही भारतशी बोलताना ( Manisha Kayande on Pravin Darekar arrest ) म्हणाल्या, की प्रवीण दरेकर विरोधी पक्षनेते आहेत. विरोधी पक्षनेते ही सभागृहाची गरीमा आहे. येथे लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चा होते. भाजपला लोकांच्या समस्यांशी काही घेणे-देणे नाही. त्यांच्यावर गुन्हा दाखला झाला. त्यामुळे दरेकरांना अटक करायला हवी, अशी मागणी कायंदे यांनी केली. तसेच दरेकरांना पदावर राहण्याचा नैतिक ( Pravin Darekar moral right ) अधिकार नाही, असे सांगत लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावरील हवालाच्या आरोपांचा कायंदे यांनी दाखला दिला. तसेच दोषमुक्त झाल्यावर ते सभागृहात आल्याची आठवण करून दिली. भाजपचा हा पायंडा असून नवे सदस्यांना त्याचे विस्मरण झाल्याचे कायंदे म्हणाल्या आहेत.

बघ्याची भूमिका घ्यायची का

सभागृहाने दरेकर यांचा राजीनामा द्यायला हवा. दरेकरांचा गुन्हा खोटा असेल तर त्यांनी न्यायालयात जाऊन त्यांनी स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करावे, असे कायंदे यांनी सांगितले. एकीकडे आमच्या नेत्यांचे राजीनामा मागायचे. दुसरीकडे केंद्रीय तपास यंत्रणेला हाताशी धरुन कुरघोडी करायच्या ही भाजपची नीती आहे. मग, आम्ही बघ्याची भूमिका घ्यायची का, असा थेट इशाराच विरोधकांना कायंदे यांनी दिला.

मलिक यांनी सातत्याने संबंधित विषयावर खुलासे केले

सरकार सुडबुध्दीने कारवाई करत असल्याचा भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आरोप केला. पडळकर यांना गुन्ह्याबाबत बोलण्याचा अधिकार नाही. गृहराज्य मंत्र्यांनी त्यांच्यावरील गुन्ह्याचा पाढा विधानपरिषदेत वाचून दाखविला. पडळकरांचा राजीनामा घेणार का असा प्रश्न विचारला असता, आमच्याशी त्यांचे काही देणे-घेणे नाही. मात्र, प्रविण दरेकर यांना अटक व्हायला हवी, अशी मागणी केली. मंत्री नवाब मलिक आणि प्रविण दरेकर यांच्याबाबत सरकार वेगळा नियम लावत आहेत. कायंदे यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. मलिक यांनी सातत्याने संबंधित विषयावर खुलासे केले आहेत. तसेच हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे उचित नाही, अशी शिवसेना नेत्या कायंदे यांनी भूमिका स्पष्ट केली.



