मुंबई - उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रीमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक सायंकाळी पार पडली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव संभाजीनगर ( Aurangabad renamed Sambhajinagar ) आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव ( Dharashiv Naming Of Osmanabad करण्याच्या प्रस्तावाला उद्धव ठाकरे यांच्या सहकारने मंजुरी दिली. अनेक वर्षापासून शिवसेनेच्या अजेंड्यावर असलेला हा महत्त्वाचा निर्णय आज अखेर मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासोबतच मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव ( Mumbai Airport To Be Name As D B Patils Name ) देण्याच्या निर्णयासही मंजुरी देण्यात आली.

संभाजीनगर अन् धाराशिव - औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव संभाजीनगर करावे आणि उस्मानबादचे धाराशिव करावे ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवसेनेच्या वतीने केली जात होती. आजच्या बैठकीमध्ये या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई विमानतळाचे नाव दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणाच्या निर्णयास मंजुरी देण्यात आली आहे. अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबविण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

