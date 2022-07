मुंबई- राज्यात शिंदे सरकार ( Eknath Shinde Govt ) येऊन एक महिना होत आला तरी, मंत्रीमंडळाचा विस्तार ( Expansion of the MH Cabinet ) अजूनही झालेला नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार का झाला नाही यावर अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले ( Ramdas Athawale on Shinde gov ) यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार हा राष्ट्रपती शपथविधीनंतर लवकरच होणार असल्याचे म्हटले आहे.