मुंबई - ग्रामीण भागात रुग्णसंख्या वाढत चाललेली आहे. त्यामुळे अजून पंधरा ते वीस दिवस शाळा बंद ठेवण्याबाबत ( Rajesh Tope on School Opening ) कॅबिनेट मंत्र्याच्या बैठकीत निर्णय झाला असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे ( Health Minister press on cabinet meeting ) यांनी सांगितले आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्वतःचा डॉक्टर स्वतः होणाऱ्या नागरिकांवर खरमरीत टीका केली आहे. आरटीपीसीआरची क्षमता दोन लाख आहे त्याकरू शकतो तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना रॅपिड कोरोना टेस्टिंग करण्याचेही आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती टोपे यांनी ( Health Minister on Covid Testing ) दिली आहे.

आरोग्य मंत्री राजेश टोपे पत्रकार परिषदेत माहिती देताना

सेल्फ टेस्टींगवाल्यांना आरोग्यमंत्र्याचे आवाहन -

सेल्फ टेस्टींगमध्ये पॉझिटिव्ह आढळलेल्या लोकांनाही विलगीकरणात राहू द्या अश्या सुचना जिल्हाधिकाऱ्याला दिल्या आहेत. फक्त आपण शासनाला किंवा जवळील रुग्णालयात माहिती द्यावी म्हणजे आपल्यावर आम्हाला देखरेख ठेवता येईल अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे.

