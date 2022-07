मुंबई - राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या नाट्यानंतर आणि मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde meet Sharad Pawar ) यांनी मंगळवारी मध्यरात्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि महाविकास आघाडीचे प्रणेते शरद पवार यांची भेट घेतली. महाविकास आघाडीला सुरुंग लावणाऱ्या शिंदे यांनी पवारांसोबत गुप्तगू केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. शिंदे यांनी ( CM Eknath Shinde ) शिवसेनेचे काही आमदार सोबत घेत बंडखोरी केली होती. त्यानंतर त्यांनी भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. यामुळे शिवसेनेत प्रचंड नाराजी आहे. मात्र, आता भाजपसोबत सरकार स्थापन केल्यानंतर शिंदे यांनी महाविकास आघाडीचे प्रणेते शरद पवार ( Sharad Pawar ) यांची भेट घेतल्याने राजकीय चर्चांना उधान आले आहे.

राष्ट्रवादीवर बंडखोर आमदारांचे आरोप, तरीही भेट - शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे २१ जून रोजी काही निवडक आमदारांसोबत सुरतला गेले होते. त्यानंतर गुवाहाटी आणि गोवा असा प्रवास करत महाराष्ट्रात परतले. एकनाथ शिंदे भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झाले. या संपूर्ण सत्ता नाट्यपूर्वी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांकडून सातत्याने राष्ट्रवादीवर आरोप केले होते. शिवसेनेला राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून धोका असल्याचे बंडखोर आमदारांकडून आरोप सत्र सुरू होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून हे आरोप फेटाळून लावण्यात आले. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सेनेच्या बंडखोर आमदारांना फटकारले होते. या पार्श्वभूमीवर शिंदे आणि शरद पवार यांची भेट नेमकी कशासाठी झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

भेटीचे कारण अद्याप अस्पष्ट - एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर ४ जुलै रोजी विशेष अधिवेशनामध्ये विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. त्यानंतर दिलेल्या भाषणामध्ये त्यांनी राज्यातील प्रमुख नेत्यांची आपण भेट घेणार असल्याचे सांगितले होते. शरद पवारांपासून त्यांनी याची सुरुवात केली आहे. शिंदे आणि पवार यांच्या भेटीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, ही अनौपचारिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

उलटसुलट चर्चा - मागील दोन दिवसांपासून मुंबईत सतत कोसळणाऱ्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे हे सकाळीच मुंबई महानगरपालिकेमधील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षामध्ये आढावा घेण्यासाठी गेले होते. त्यानंतर ते दिवसभर मुंबईमध्येच होते. याच दरम्यान त्यांनी सायंकाळी शरद पवारांच्या सिल्वर ओक निवासस्थानी भेट दिली. सेनेतील बंडखोरीनंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असल्याची ग्वाही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिली होती. खुद्द शरद पवार यांनीही उद्धव ठाकरे यांची मातोश्री निवासस्थानी भेट घेतली होती. मात्र, आता शिंदे यांनी पवार यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगल्या आहेत.

सरकार सहा महिन्यांत कोसळेल - शरद पवार : महाविकास आघाडी ( Mahavikas Aghadi ) सरकारला सत्तेपासून खाली ( Down from power ) खेचून राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे यांचे सरकार स्थापन झाले आहे. मात्र, हे सरकार सहा महिन्यांमध्ये कोसळेल. त्यामुळे सर्व आमदार आणि नेत्यांनी मध्यवर्ती निवडणुकीच्या तयारीला ( Prepare for Midterm Elections ) लागा, अशा सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना आणि आमदारांना दिल्या आहेत. शरद पवार ( NCP President Sharad Pawar ) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची आणि आमदारांची यशवंतराव चव्हाण सेंटर ( Meeting at Yashwantrao Chavan Center ) येथे सायंकाळी बैठक ( NCP meeting ) बोलावली होती. या बैठकीतून त्यांनी आपल्या नेत्यांना आणि आमदारांना या सूचना दिल्या आहेत.

नवीन सरकारमधील आमदार फुटण्याची शक्यता : काल विधिमंडळ विशेष अधिवेशन पार पडल्यानंतर शरद पवार यांनी सायंकाळी राष्ट्रवादीच्या आमदारांची बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये त्यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदार, नेत्यांना संबोधित करताना सांगितले की, शिवसेनेमधून बंडखोरी करून गेलेल्या आमदारांची मंत्रिमंडळ वाटपानंतर मोठ्या प्रमाणात नाराजी उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बंडखोरी केलेले आमदार स्वगृही परत येण्याची शक्यतादेखील शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात असलेल्या कामांकडे लक्ष देण्याच्या सूचना शरद पवारांनी या बैठकीतून केल्या आहेत.

विधिमंडळ विशेष अधिवेशन पार पडले : नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधिमंडळ विशेष अधिवेशन पार पडले. त्यामध्ये विधानसभा अध्यक्षाची निवड करण्यात आली. विधानसभा अध्यक्ष म्हणून भाजप व शिंदे गटाचे राहुल नार्वेकर यांची निवड करण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी या निवडणुकीला विरोध केला होता. राज्यपालांनी बोलावलेल्या या निवडणुकीवरच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता. राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली होती.

