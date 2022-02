औरंगाबाद - आर्थिक उत्पन्न कमी दाखवून पत्नी आणि मुलीचे संगोपन करण्याची जबाबदारी झटकणाऱ्या पतीला कौटुंबिक न्यायालयाने ( Aurangabad Family court ) दणका दिला आहे. न्यायाधीश आशिष आयचीत यांनी पत्नीसह मुलीसाठी मासिक पोटगी देण्याचे ( alimony for wife and daughter ) आदेश दिले आहेत. त्याबरोबरच पत्नीने केलेल्या दाव्याच्या खर्चापोटी दहा हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.





अजय सोनवणे यांचे शहरातील हनुमान नगर या परिसरात गुरुकृपा ज्वेलर्स ( Gurukrupa Jewelers owner case ) नावाचे दुकान आहे. त्यांची पत्नी पूजा ही बाळंतपणासाठी माहेरी गेली. तिने गोंडस मुलीला जन्म दिला. मात्र, त्यानंतर ती परत आलीच नाही. पुन्हा संसार सुरू करण्यासाठी त्याने कुटुंब कौटुंबिक न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. तर त्याची पत्नी पुजा हिने कौटुंबिक न्यायालयात पोटगीचा दावा ( plea for alimony in court ) दाखल केला होता. या दोघांचे लग्न 16 मे 2015 रोजी झाले होते. तर 12 सप्टेंबर 2016 मध्ये त्यांना मुलगी झाली. मात्र, एकमेकांशी पटत नसल्याने दोघांनी परस्परविरोधी तक्रार दाखल केल्या होत्या.

न्यायालयात पतीने सांगितले कमी उत्पन्न

मुलीच्या जन्मापासून पतीने मुलगी आणि पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी कुठलीही आर्थिक मदत केली नसल्याचे पूजा यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. कमी असल्याचे सांगत पतीने पोटगी दिली नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. मुलीच्या जन्मापासून पत्नी आणि मुलगी माहेरी आहे. दागिन्यांचा व्यवसाय असल्याने पतीचे उत्पन्न चांगले असल्याचे पूजा यांच्या वकिलांनी सांगितले. पतीने जाणीवपूर्वक कमी उत्पन्न असल्याचे दाखविल्याचा वकिलांनी आरोप केला. अजयने पूजाला नांदण्यासाठी दावा केला. त्यात हेतू प्रामाणिक नसल्याचा आक्षेप वकिलांनी नोंदविला.

मासिक साडेसात हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश-

सर्वोच्च न्यायालयातील भाऊराव परळीकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन 2006 ( Bhausaheb Paralikar vs MH gov in SC ) आणि दिलीप सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी 2009 ( Dilip Singh vs UP state 2009 ) या निवाड्याचा आधार घेत पूजाच्या वकिलांनी तिची बाजू मांडली. त्यानुसार न्यायालयाने पत्नी जिवंत असेपर्यंत आणि मुलगी सज्ञान होईपर्यंत प्रत्येकी साडेसात हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले. तसेच इतर कलमांच्या आधारे पत्नीला भरपाईसाठी दावा दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.

