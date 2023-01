हैदराबाद : कोविडच्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विमा (Health insurance) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने आधीच आरोग्य विमा कंपन्यांना दाव्यांची जलद निपटारा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पॉलिसीधारकांनी काही गोष्टींबाबत सावधगिरी बाळगली तर ते कोणत्याही अडचणीशिवाय कॅशलेस उपचार घेऊ शकतात. जर तुम्ही स्वतः बिल भरले तर तुम्ही सहजपणे रक्कम (How to claim health insurance policy) वसूल करू शकता.

अशावेळेस दुसरी पॉलिसी वापरावी : अनेकजण आता एकापेक्षा जास्त पॉलिसी घेत आहेत. नियोक्त्यांनी देऊ केलेल्या समूह आरोग्य विमा पॉलिसी व्यतिरिक्त, ते स्वतःहून दुसरी पॉलिसी निवडतात. त्यामुळे आजारपणामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्यावर कोणते धोरण आधी वापरायचे याबाबत साशंकता आहे. एकाच वेळी दोन पॉलिसी वापरणे आणि नुकसान भरपाई मागणे फसवणुकीच्या कायद्याखाली येईल. म्हणून, हा प्रयत्न कधीही करू नका. हॉस्पिटलचा खर्च एका पॉलिसीपेक्षा जास्त असल्यास दुसरी पॉलिसी वापरावी.

उर्वरित रकमेसाठी टॉप-अप वापरावे लागेल : समजा कार्यालयाने दिलेल्या ग्रुप पॉलिसीचे मूल्य 5 लाख रुपये आहे. तुम्हाला आणखी 5 लाख रुपयांची पॉलिसी स्वतः घ्यावी लागेल. रुग्णालयाचे बिल आठ लाख रुपये आहे असे गृहीत धरू. मग आधी ऑफिस इन्शुरन्स वापरा. मग तुमच्या पॉलिसीवर दावा करा. कोणता विमा आधी वापरायचा आणि कोणता नंतर वापरायचा याबद्दल तुम्ही द्विधा स्थितीत आहात का? समजा तुम्ही वैयक्तिक पॉलिसीऐवजी (Individual policy) टॉप-अप पॉलिसी घेतली असेल तर तुम्हाला मूळ पॉलिसी आणि उर्वरित रकमेसाठी टॉप-अप वापरावे लागेल.

दावा कसा करायचा : साधारणपणे, हॉस्पिटलमध्ये एका विमा पॉलिसीला परवानगी असते. अतिरिक्त खर्चाचा दावा नंतर दुसऱ्या विमा कंपनीकडून करावा लागेल. अशा वेळी काही अडचणी येऊ शकतात. सर्व बिले विमा कंपनीकडे असतील ज्याने प्रथम दावा केला. त्यामुळे मूळ बिलांसोबत त्यांच्या डुप्लिकेट प्रती मिळवा आणि हॉस्पिटलमधून अ‍ॅटेस्टेशन मिळवा. पहिल्या विमा कंपनीने तोपर्यंत तुमचा दावा स्वीकारला नाही तर दुसऱ्या विमा कंपनीला त्याबद्दल लेखी कळवावे. मग विमा कंपनीला दावा दाखल करण्यास उशीर होण्यास हरकत नाही. तुमच्या विमा कंपनीच्या सेवा केंद्राशी अगोदर संपर्क साधून संपूर्ण तपशील जाणून घेणे आवश्यक आहे.

दावा बोनस : कोणते धोरण आधी वापरावे आणि कोणते नंतर परिस्थितीवर अवलंबून असते. मात्र, परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा लागतो. जेव्हा कंपनीकडून विमा पॉलिसी ऑफर केली जाते, तेव्हा शक्यतो त्याला प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. साधारणपणे, यांमध्ये दावा बोनस (Claim Bonus) असे काहीही नसते. वैयक्तिक पॉलिसींसाठी कोणताही दावा बोनस उपलब्ध नाही. यामुळे पॉलिसीचे नूतनीकरण करताना प्रीमियम कमी होईल किंवा पॉलिसीचे मूल्य वाढते. काही विमा पॉलिसी फक्त चार वर्षांनी आधीच अस्तित्वात असलेल्या आजारांना कव्हर करतात. तर समूह विमा पॉलिसींना अशी मर्यादा असू शकत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये कॉर्पोरेट पॉलिसी वापरली पाहिजे. हॉस्पिटलायझेशनवर कोणत्या पॉलिसीचे जास्त फायदे आहेत ते जाणून घ्या. त्यामुळे ते धोरण वापरताना कोणतीही अडचण येणार नाही.