हैदराबाद : महागाई रोखण्यासाठी आरबीआयने रेपो दरात वाढ ( Fixed Deposit Interest Rates Rising ) केली आहे. यामुळे बँकेचे कर्ज दर तसेच मुदत ठेवींवरील (एफडी) व्याजदरात वाढ ( FD Interest Rates Rising ) होऊन बाजारातून पैसे काढून ( Siri Story on Interest Rate ) टाकले. त्यामुळे, FD व्याजदर ( Inflationary Pressure ) आणखी किंचित वाढण्याची ( Reserve Bank of India ) अपेक्षा आहे. सध्या, अनेक बँका ७ टक्क्यांहून अधिक वार्षिक व्याजदर देतात. काहींनी 8 टक्क्यांचा टप्पा ( High Returns Involve High Risk ) ओलांडला आहे. एफडी ( RBI Hiked Repo Rate ) निवडणाऱ्यांनी काय करावे? चला ( Guaranteed Returns Through FDs ) तपासूया.

उच्च परताव्यात उच्च जोखीम असते. हमी परतावा मिळवणाऱ्यांसाठी सर्वात जास्त पसंती असलेल्या FD ची निवड करतानाही असेच होते. परंतु, येथे अडचण उच्च व्याजदरांशी संबंधित जोखीम घटक आहे. काही बँका अतिशय सुरक्षित मानल्या जातात. परंतु, त्या खूपच कमी व्याजदर देतात. हे सरकारी आणि मोठ्या खासगी बँकांचे आहे.

तर रोख रकमेसाठी संघर्ष करणाऱ्या छोट्या बँका जास्त व्याजदर देतात. साहजिकच येथे धोकाही जास्त आहे. सर्व काही सांगितले आणि केले, चलनवाढीचा दबाव कायम असल्याने ठेवींवर जास्त व्याज मिळणार नाही. असे सर्व मुद्दे लक्षात ठेवा. RBI द्वारे मान्यताप्राप्त सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांमध्ये रु.5 लाखांपर्यंतच्या ठेवींसाठी विमा लागू आहे. त्यामुळे सर्व व्यापारी बँकांमधील ठेवी या मर्यादेपर्यंत सुरक्षित आहेत.

अनेक नवीन पिढीच्या स्मॉल फायनान्स बँका (SFBs) 7.25 टक्क्यांपेक्षा जास्त FD वर जास्त व्याजदर देत आहेत. सूर्योदय SFB 999 दिवसांच्या कालावधीसाठी 8.01 टक्के ऑफर करते. उज्जीवन SFB 560 दिवसांच्या ठेवीवर 8 टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 8.75 टक्के व्याज देते. असे म्हणता येईल की सध्याच्या FD व्याजदरांमध्ये हे सर्वाधिक आहे.

जेव्हा सरकारी बँका एफडीचे दर वाढवतात तेव्हा ते थोडेसे करतात. अलीकडे, काही सरकारी बँकांनी विविध कालावधीसाठी व्याजदर ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​आहे. 599 दिवस ते 777 दिवसांच्या कार्यकाळासाठी विशेष दर ऑफर केले जातात. 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना 50 बेस पॉइंट्सचा प्रीमियम दिला जातो. काही बँका दोन वर्षांपुढील ठेवींवर ६.२५ टक्के व्याज देतात.

12 पैकी दहा सरकारी बँका निवडक कालावधीसाठी 6.00 टक्के किंवा त्याहून अधिक व्याजदर देत आहेत. यंदा ठेवींच्या व्याजदरात झालेली वाढ पाहता सर्व बँका व्याजदरात वाढ करण्याची शक्यता आहे. पोस्ट ऑफिसच्या पाच वर्षांच्या ठेवींवर 6.70 टक्के उत्पन्न मिळते. बँकेचे व्याजदर वाढत असले तरी पोस्ट ऑफिस डिपॉझिटचे दर वाढत नाहीत.

नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) आणि गृहकर्ज संस्था कॉर्पोरेट FD द्वारे निधी उभारतात. यासाठी विमा लागू नाही. कॉर्पोरेट्स सहसा बँकांच्या तुलनेत जास्त व्याज देतात. परंतु, क्रेडिट रेटिंगच्या आधारावर त्यामध्ये गुंतवणूक करायची की नाही हे ठरवायचे आहे. ज्यांना AAA रेटिंग आहे ते 7.50 टक्क्यांपर्यंत व्याज देतात आणि AA रेटिंग असलेल्यांना थोडे जास्त, 8.00 टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळते. नेहमीप्रमाणे, ज्येष्ठ नागरिकांना 25 ते 50 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत जास्त व्याजदर मिळतात.

खासगी बँकांचे ठेवींचे दर विविध कालावधीसाठी 6.00 टक्क्यांच्या वर आहेत. काही बँका ज्येष्ठ नागरिकांना ८.२५ टक्क्यांपर्यंत पैसे देत आहे. अलीकडच्या काळात मोठ्या खासगी बँकाही व्याजदर वाढवत आहेत. आता यापैकी बहुतेक 6.50 टक्क्यांपर्यंत उत्पन्न देत आहेत. आपण पाहू शकतो की, या सामान्यत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अनुसरण करतात. काही परदेशी बँका 7.25 टक्क्यांपर्यंत व्याज देतात.

एफडीवरील व्याजदर सध्या वाढत आहेत. आणखी काही काळ वाट पाहावी की नाही, अशी शंका उपस्थित होत आहे. तुमची रक्कम विभागणे आणि वेळोवेळी FD मध्ये गुंतवणूक करणे चांगले. कधीकधी 7.50-8.00 टक्के व्याज म्हणजे चांगला परतावा. जर तुम्ही यावर समाधानी असाल तर तुम्ही काही रक्कम जमा करू शकता. उरलेल्या रकमा एफडीचे दर वाढल्यावर गुंतवता येतील. या धोरणामुळे तुम्हाला व्याजदरातील चढ-उतारांची काळजी करण्याची गरज नाही.