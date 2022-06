नवी दिल्ली/गाझियाबाद: गाझियाबादमधील मधुबन बापुधाम परिसरात एका भाजी विक्रेत्याची किरकोळ कारणावरून हत्या झाल्यामुळे खळबळ ( Vegetable seller murdered in Ghaziabad ) उडाली आहे. वास्तविक हे संपूर्ण प्रकरण आहे की भाजी विक्रेत्याने परिसरातील एका व्यक्तीला फणस विकले होते. मात्र फणस खराब निघाल्याने आरोपींनी भाजी विक्रेत्याला मारहाण केली. मारहाण एवढी होती की भाजीविक्रेता गंभीर जखमी झाला, त्याचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

गाझियाबादमध्ये फणस खराब निघाले म्हणून भाजी विक्रेत्याची केली हत्या

प्रकरण गाझियाबादच्या मधुबन बापुधाम भागातील आहे. 23 रोजी सायंकाळी अनिल नावाच्या भाजी विक्रेत्याला मारहाण करण्यात ( Vegetable vendor beaten up in Ghaziabad ) आली. या परिसरात राहणाऱ्या संदीपवर मारहाणीचा आरोप होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संदीपने भाजी विक्रेत्याशी किरकोळ कारणावरून भांडण केले आणि भाजी स्टँडवर ठेवलेल्या लोखंडी रॉडने मारहाण केली. तपासादरम्यान भाजी विक्रेत्याने संदीपला फणस विकल्याचे निष्पन्न झाले, ते खराब निघाले. आरोपींनी भाजी विक्रेते अनिल यांच्याकडे फणस पाठीमागे पोहोचला आणि नंतर त्याला बेदम मारहाण करून गंभीर जखमी केले, रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू ( Vegetable seller dies during treatment ) झाला. त्याचबरोबर या प्रकरणी पथके तयार करण्यात आली असून, लवकरच आरोपींना अटक करण्यात येईल, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

