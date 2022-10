जयपूर (राजस्थान) : राजधानीच्या सांगानेर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका घरमालकावर बलात्कार केल्याची घटना समोर आली आहे. भाडेकरूने गुपचूप पीडितेचा अश्लील व्हिडिओ बनवला (Tenant raped the landlady) असा आरोप आहे. त्यानंतर तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकण्याची धमकी (Landlord Threats) देत ​​होता. तसेच आरोपीने महिलेला ब्लॅकमेल करून तिच्यावर बलात्कार (Tenant Blackmail and Rape) केला. शुक्रवारी रात्री उशिरा पीडितेने भाडेकरूविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. (Threats to Post Video on Social Media), (Case Filed Against Rape Tenant)

व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी- त्याचवेळी या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधणारे सांगानेरचे पोलीस अधिकारी हरी सिंह यांनी सांगितले की, पीडितेने एका व्यक्तीला एक रुम काही महिन्यांसाठी भाड्यावर दिला होता. त्याने 20 ऑक्टोबर रोजी पीडितेचा अंघोळ करतानाचा व्हिडिओ बनवला आणि तिला ब्लॅकमेल करून तिच्यावर बलात्कार केला. त्याचबरोबर या घटनेबाबत कोणाला काही सांगितल्यास व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली.

आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा - आरोपींकडून मिळालेल्या धमकीमुळे पीडिता आधी गप्प बसली; मात्र दुसऱ्या दिवशी तिने पतीला सर्व प्रकार सांगितला. येथे पकडले जाण्याच्या भीतीने आरोपींनी घर सोडून पळ काढला. त्याचवेळी पीडित महिला आपल्या पतीसह पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचली आणि तिने आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत.