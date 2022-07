पाटणा ( बिहार ) : राजधानी पाटणा येथील फुलवारी शरीफ येथून दहशतवादी संघटनेशी संबंधित 3 जणांना अटक केल्यानंतर बिहार पोलीस आणि एटीएसच्या तपासाची व्याप्ती सातत्याने वाढत आहे. या प्रकरणात आणखी ३ जणांना अटक करण्यात आली ( Terror Mission 2047 ) आहे. आतापर्यंत दहशतवादी संघटनेशी संबंधित सहा जण पोलिसांच्या ताब्यात आले ( Six Arrested For Association With Terrorist Organization ) आहेत. मात्र, एनआयए अजूनही 20 जणांचा शोध घेत आहे. बिहार पोलिसांच्या विशेष सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जलालुद्दीन अथर आणि अरमान मलिक यांच्या अटकेनंतर दानिश आणि शमीम अख्तर हे देखील पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. मात्र, पाटणा पोलिसांनी अद्याप याला दुजोरा दिलेला ( PFI Connection With Bihar ) नाही.

आतापर्यंत ६ जणांना अटक : मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेझ, अरमान मलिक, ताहिर अहमद, शब्बीर मलिक आणि शमीम अख्तर यांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे. यापैकी तिघांना यापूर्वी अटक करण्यात आली असून, तपासादरम्यान आणखी तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. नालंदा जिल्ह्यातील सोहराई येथील शमीम अख्तर पकडले गेले आहे. त्याचवेळी शब्बीर मलिकलाही पकडण्यात आले आहे. आयबीच्या तपासात पटना येथील फुलवारी शरीफ येथून अटक करण्यात आलेल्या अतहर परवेझ आणि जलालुद्दीन यांच्याशिवाय देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या 24 संशयितांची नावे आहेत. अटकेनंतर नालंदा, सारण, पाटणा, चंपारण, दरभंगाच्या अनेक संशयितांची नावेही एफआयआरमध्ये समाविष्ट आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, फुलवारी शरीफ परिसरातून अटक करण्यात आलेले पीएफआयचे दोन सदस्य मोहम्मद जलालुद्दीन आणि अतहर परवेझ यांना बेऊर तुरुंगात स्वतंत्र सेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्याच्या अटकेनंतर बेऊर कारागृहाची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

दहशतवादाचे व्यावसायिक कनेक्शन: दहशतवादी मिशन 2047 मध्ये सहभागी असलेल्या 26 पैकी 10 लोक पाटण्यातील आहेत. त्यापैकी काही मोठे व्यापारी, महाविद्यालयीन कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, यातील 10 जण पाटण्यातील असून, हे सर्वजण आपली ओळख लपवून देशविरोधी प्रचारात गुंतले होते. हे लोक सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना आपल्या प्रशिक्षण केंद्रात नेण्याचे आमिष दाखवत असत. तेथे ते दोन समुदायांमध्ये द्वेष पसरवण्याचे प्रशिक्षण देत असत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोहब्बत आलम असे पाटणाच्या एक्झिबिशन रोड येथील मशिन टूल्सचा व्यावसायिकही यात सामील होता. मोहब्बत अलान हा पाटण्यातील सुलतानगंज पोलीस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या शरीफ कॉलनी येथील रहिवासी असून, त्याच्या अटकेसाठी कारवाई करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, मोहम्मद अमीन आलम हा फुलवारी शरीफ येथील गोनपुरा येथील शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयाचा कर्मचारी आहे.

सीएए, एनआरसीविरोधातील आंदोलनाचे नेतृत्व: नालंदा जिल्ह्यातील सोहराई, बिहार शरीफ येथील रहिवासी संशयित दहशतवादी शमीम अख्तर हा आहे. असे सांगितले जात आहे की जेव्हा देशात सीएए एनआरसी विरोधात आंदोलन सुरू होते, तेव्हा नालंदा येथून शमीमने या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. बिहार पोलिसांच्या विशेष सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शमीम अख्तरलाही ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी करण्यात येत आहे. अनेकवेळा शमीमने सरकारविरोधातील आंदोलनांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

पोलिसांनी अरमान मलिकला एका गुप्त ठिकाणी नेले: पोलिसांनी अटक केलेल्या अरमान मलिकला गुप्त ठिकाणी नेले आहे. याशिवाय पाटणा पोलिसांनी मरगुब दानिशला फुलवारी शरीफच्या मुनीर कॉलनीतूनही ताब्यात घेतले आहे. दानिश हा PFI चा सक्रिय सदस्य आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन महिन्यांपासून राजधानी पटनाच्या फुलवारी शरीफमध्ये अमर पॅलेसमध्ये वेळोवेळी बैठका घेतल्या जात होत्या आणि लोकांना प्रशिक्षण दिले जात होते.

बिहारमध्ये पीएफआयवर बंदी नाही? : पंतप्रधानांच्या आगमनापूर्वी ७ जुलै रोजी या परिसरातून एक बैठकही घेण्यात आली होती. ज्यामध्ये अनेक संशयित लोक आले होते. पोलिसांनी या दोघांना अटक केल्यानंतर अहमद पॅलेस आणि त्याच्या घरातून हिंदीत लिहिलेले 25 आणि उर्दूमध्ये लिहिलेले 3050 पत्रके सापडली आहेत. एवढेच नाही तर चौकीच्या खाली असलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या प्लास्टिकच्या झऱ्यावर लाल, हिरवे आणि पांढरे आणि निळे तारे असे ४९ कापडी ध्वज आढळून आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान, पीएफआय आपल्या संघटनेच्या विस्तारात गुंतले होते, इतर राज्यांमध्ये पीएफआयवर बंदी असली तरी बिहारमध्ये त्यावर बंदी नाही. त्यांच्याद्वारे, पीएफआय आपल्या संघटनेचा विस्तार करण्यात गुंतला होते. यासाठी सारण, मुझफ्फरपूर, कटिहार, दरभंगा, मिथिलांचल इत्यादी ठिकाणी विविध लोकांना संघटना मजबूत करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. खेसारी यांचे कार्यालय ज्या ठिकाणी त्यांच्या समाजाचे लोक राहतात त्या ठिकाणी उघडण्यास सांगितले होते.

अतहर परवेजच्या मोबाईलमधून उघड होणार अनेक गुपिते : एटीएसच्या विशेष सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या अतहर परवेझकडून जप्त करण्यात आलेल्या मोबाईल फोनच्या सीडीआरचा शोध घेण्यात येत असून, त्याद्वारे या लोकांची अटक करण्यात येणार आहे. सीडीआरच्या माध्यमातून अलीकडच्या काळात ज्या लोकांशी त्यांचे संभाषण झाले होते, त्या सर्वांचा पोलीस शोध घेत आहेत. पाटणा पोलिसांनी अटक केलेला तिसरा व्यक्ती अरमान मलिक याला आधीच एका प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. या प्रकरणी त्याला 20 वर्षांची शिक्षा झाली असून, तो कोर्टातून जामिनावर आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या अतहर आणि जलालुद्दीनच्या चौकशीसाठी पाटणा पोलीस त्याला रिमांडवर घेणार असून, त्यासाठी लवकरच न्यायालयासमोर अर्जही सादर केला जाणार आहे. चौकशीत आणखी अनेकांची नावे समोर येण्याची शक्यता आहे.

एनआयएचा २० जणांचा शोध:आयबीच्या तपासात असे आढळून आले आहे की, देशविरोधी कट रचणाऱ्यांमध्ये मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेझ, अरमान मलिक, ताहिर अहमद, शब्बीर मलिक आणि शमीम अख्तर यांच्याशिवाय इतर अनेक लोक आहेत. ज्या लोकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे त्यात रियाझ मोरीफ, सनाउल्लाह, तौसिफ, मेहबूब आलम, एहसान परवेझ, मोहम्मद यांचा समावेश आहे. सलमान, मोहम्मद. रसलान (सचिव, बिहार-बंगाल प्रादेशिक समिती पीएफआय), मेहबूब-उर-रहमान, इम्तियाज दाऊद, मेहबूब आलम, खलीकुर जामा, मोहम्मद. अमीन आलम (शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोणपुरा फुलवारीशरीफचे कर्मचारी), झिशान अहमद, रियाझ अहमद, मंजर परवेझ, नुरुद्दीन जंगी उर्फ ​​अधिवक्ता नुरुद्दीन, मोहं. रियाझ (PFI चे राष्ट्रीय नेते), मोहम्मद. अन्सारुल हक (मिथिलांचल युनिटचे प्रभारी संचालक), मंझरुल इस्लाम, अब्दुर रहमान, मोहम्मद. मुस्तकीन, अरमान मलिक, परवेझ आलम (राज्य समिती सदस्य PFI मिथिलांचल), जे वेळोवेळी फुलवारीशरीफला भेट देऊन ब्रेनवॉश करायचे आणि 2047 पर्यंत भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने काम करायचे.

हेही वाचा : 'पीएफआय संघटनेला परदेशातून निधी, गुप्तचर यंत्रणांनी दिला सतर्कतेचा इशारा'