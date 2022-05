हरिद्वार: काळाच्या ओघात देशही बदलतोय. लोक हळूहळू आधुनिकतेकडे वाटचाल करत आहेत. धर्मनगरीतील साधू-संतही यात मागे नाहीत. पूर्वी मठ मंदिरांमध्ये होणाऱ्या ऋषीमुनींच्या सभा-बैठका आता हरिद्वारच्या आलिशान हॉटेल्समध्ये होत आहेत. ज्यावरून असे म्हणता येईल की, ऋषी-मुनींनाही आता गजबजलेल्या जगाची ओढ लागली आहे.

आम्ही असे म्हणत आहोत कारण आज अखिल भारतीय आखाडा परिषदेच्या सर्व संप्रदायांच्या संतांनी चारधाम यात्रा यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी आणि देश आणि राज्याच्या समृद्धीसाठी शंकर आश्रम, हरिद्वार येथे हॉटेल क्लासिक रेसिडेन्सी येथे बैठक घेतली (Meeting of saints at Hotel Classic Residency Haridwar) . चार धाम यात्रेसंदर्भात ही बैठक झाली असेल, पण यातील संतांचे फोटो प्रचंड व्हायरल होत आहेत (Photos of saints in Haridwar viral on social media). ज्यामध्ये ऋषी-मुनी भेट कमी आणि फोटोशूट जास्त करताना दिसतात. या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत.

सोशल मीडियाने बदलले संतांचे जीवन : आजकाल सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रत्येकजण आपले विचार लोकांसोबत शेअर करतो. अशा परिस्थितीत ऋषीमुनीही यात मागे नाहीत. साधू-संतही सोशल मीडियावर फोटो शेअर करतात. जवळपास सर्वच संतांची सोशल मीडिया खाती आहेत. ज्याला तो सतत अपडेट करत असतात. सोशल मीडियामुळेच आता ऋषी-मुनीसुद्धा साध्या जीवनातून ऐषारामी जीवनाकडे वळले आहेत.

आधुनिक भारतातील संतांचे बदलते रूप

महंत रवींद्र पुरी यांनी दिली माहिती - बैठकीत अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष आणि श्री पंचायती आखाडा महानिर्वाणीचे सचिव श्री महंत रवींद्रपुरी महाराज म्हणाले की, उत्तराखंड हे ऋषीमुनींच्या यात्रेचे आणि हरिद्वार चारधामचे मुख्य द्वार आहे. चारधाम यात्रा सनातन धर्म आणि संस्कृतीचा संदेश देश आणि जगाला देते. परदेशी नागरिकही सनातन संस्कृती अंगीकारत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह हे चारधाम यात्रा धामीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृती योजना राबवत आहेत. भाविकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण न येता उत्तम सुविधा देत आहेत.

पंतप्रधान मोदींचा मोठा पुढाकार - ते म्हणाले की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देवभूमीची विशेष ओढ आहे. आखाडा परिषदेचे सरचिटणीस महंत राजेंद्रदास महाराज म्हणाले की, उत्तराखंडमधील धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी हॉटेल व्यावसायिकही सर्वतोपरी सहकार्य करत आहेत. ते म्हणाले की, चारधाम यात्रेला देश-विदेशातून भाविक पोहोचतात. हॉटेल व्यावसायिकांना आकर्षक आणि विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी बनते.