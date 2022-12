कार्यक्रमापूर्वी भाजप खासदार संतापले

नवी दिल्ली/गाझियाबाद: भाजपचे राज्यसभा खासदार अनिल अग्रवाल Rajya Sabha MP Anil Agarwal पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आभासी कार्यक्रमातून रागावून परतले. त्यांना व्यासपीठावर खुर्ची देण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे, त्यामुळे त्यांनी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आणि कार्यक्रम अर्धवट सोडून परत गेला. ज्यावेळी हा सर्व प्रकार घडला, त्या वेळी गाझियाबादचे खासदार आणि केंद्रीय वाहतूक आणि रस्ते राज्यमंत्री जनरल व्हीके सिंहही कार्यक्रमाला पोहोचले होते, असे सांगण्यात येत आहे. राज्यसभा खासदार अनिल अग्रवाल यांचाही एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये ते 'मरा... मी उद्या आयुष मंत्र्यांना पत्र लिहीन' असे म्हणत आहेत. BJP MPs got angry even before PM virtual program

रविवारी गाझियाबादच्या कमला नेहरू नगरमध्ये नव्याने बांधलेल्या युनानी मेडिकल इन्स्टिट्यूटच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम होता. ज्यामध्ये पंतप्रधान मोदीही उद्घाटनावेळी सहभागी होणार होते. या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री व्हीके सिंह यांच्यासह अनेक मान्यवरांना बोलावण्यात आले होते, ज्यामध्ये गाझियाबादचे भाजपचे राज्यसभा खासदार अनिल अग्रवाल यांनीही सहभाग घेतला होता.

अग्रवाल कार्यक्रमाला पोहोचले, मात्र मंचावर खुर्ची उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कारणामुळे ते रागावले आणि मध्येच कार्यक्रम सोडून परत गेले. ते परत जात असताना एक व्हिडीओही व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये ते म्हणत आहे की, 'मरा... मी याबाबत आयुष मंत्र्यांना लिहीन'. यानंतर ते रागाने गाडीत बसले आणि निघून गेले.

याप्रकरणी राज्यसभा खासदार अनिल अग्रवाल यांना विचारण्यात आले की, अखेर प्रकरण काय आहे? तुम्हाला खुर्ची उपलब्ध करून देण्यात आली नाही, असेही त्यांना विचारण्यात आले, मात्र त्यांनी काहीही सांगितले नाही. या कार्यक्रमाच्या संचालकाची जबाबदारी होती एवढेच त्यांनी सांगितले. वारंवार विचारूनही ते यापलीकडे काही बोलले नाही. त्यांच्या गाडीत बसून ते कार्यक्रम अर्धवट सोडून परत गेले. कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही के सिंह यांनी केलेल्या भाषणादरम्यानही ते मंचावर कुठेच दिसले नाहीत.