हैदराबाद: जन्मापूर्वी किंवा जन्मानंतर लगेचच आईच्या पोटात मरण पावलेल्या नवजात बालकांचे स्मरण करण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर हा महिना 'गर्भधारणा आणि अर्भक नुकसान स्मरण महिना' ( Pregnancy and Infant Loss Remembrance Month ) म्हणून पाळला जातो. गर्भाचा मृत्यू, मृत मुलाचा मृत्यू किंवा जन्मानंतर लगेचच नवजात मुलाचा मृत्यू ही कोणत्याही कुटुंबासाठी विनाशकारी घटना असते.

गर्भधारणा आणि मुलाचे नुकसान स्मरण महिना 2022 ( Pregnancy and Child Loss Remembrance Month 2022 )

कोणत्याही कुटुंबासाठी, विशेषत: मातेसाठी, गर्भ किंवा गर्भाचा मृत्यू, मृत मुलाचा जन्म किंवा जन्मानंतर लगेचच नवजात मुलाचा मृत्यू होणे ही खूप दुःखाची भावना असते. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आणि युनायटेड नेशन्सच्या मते, दरवर्षी दोन दशलक्षाहून अधिक मृत किंवा मृत जन्माची प्रकरणे समोर येतात. दुसरीकडे, जर आपण वर्षनिहाय आकडेवारीबद्दल बोललो तर, 2015 मध्ये, मृत जन्माची सुमारे 2.6 दशलक्ष प्रकरणे नोंदवली गेली, ज्यामध्ये दररोज मृत जन्माची संख्या सुमारे 7 हजार 178 होती. यापैकी बहुतेक प्रकरणे विकसनशील देशांमध्ये ओळखली गेली. “गर्भधारणा आणि अर्भक गमावणे स्मरण महिना” (गर्भधारणा आणि अर्भक गमावणे स्मरण महिना) दरवर्षी ऑक्टोबरमध्ये जगभरात पाळला जातो, ज्याचा उद्देश केवळ मृत जन्मालाच नाही तर गर्भपात झालेल्या गर्भांना आणि त्यानंतर लगेचच आपला जीव गमावलेल्या नवजात बालकांनाही स्मरणात ठेवण्याच्या उद्देशाने साजरा केला जातो.

इतिहास -

हा विशेष कार्यक्रम प्रथम युनायटेड स्टेट्स आणि कॅनडामध्ये गर्भधारणा आणि बाल नुकसान स्मरण दिन ( Pregnancy and Child Loss Remembrance Day ) म्हणून सादर करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्र संघाचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन ( United Nations President Ronald Reagan ) यांनी 25 ऑक्टोबर 1988 रोजी गर्भधारणा आणि बाल नुकसान स्मरण दिन साजरा करण्याची घोषणा केली. 2000 मध्ये, रॉबिन बेअर, लिसा ब्राउन आणि टॅमी नोव्हाक यांनी फेडरल सरकारकडे 15 ऑक्टोबरला गर्भधारणा आणि बाल नुकसान स्मरण दिन म्हणून ओळखण्यासाठी याचिका केली. तेव्हापासून, दरवर्षी हा विशेष दिवस 15 ऑक्टोबर रोजी जगभरात आयोजित केला जातो आणि ऑक्टोबर महिना गर्भधारणा आणि बाल नुकसान स्मरण महिना म्हणून साजरा केला जातो.

उद्देश -

गर्भधारणा आणि बाल नुकसान स्मरण महिना साजरा करण्याचा उद्देश केवळ गर्भधारणेदरम्यान, जन्माच्या वेळी किंवा लगेचच मृत्यू झालेल्या मुलांचे स्मरण करणे नाही तर गर्भपात, मृत जन्म आणि नवजात मृत्यूची कारणे आणि प्रतिबंध याबद्दल सामान्य लोकांमध्ये जागरूकता पसरवणे देखील आहे. त्यामुळे या एक महिन्याच्या कालावधीत जनजागृती करणारे कार्यक्रम आणि अशा प्रकारचे कार्यक्रमही आयोजित केले जातात, ज्यामध्ये गरोदरपणात, जन्मानंतर किंवा कोणत्याही कारणाने मृत्यू झालेल्या बालकांचे स्मरण केले जाते. विशेष म्हणजे, 15 ऑक्टोबर रोजी जगभरात "गर्भधारणा आणि बाल नुकसान स्मरण दिन" देखील साजरा केला जातो.

मृत जन्म म्हणजे काय ( What is stillbirth )?

साधारणपणे लोकांना हे माहीत नसते की आईच्या पोटात बाळाचा मृत्यू होणे याला गर्भपात म्हणतात असे नाही. सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन ( CDC ) नुसार, जर गर्भाचा मृत्यू आईच्या पोटात 20 आठवड्यांपूर्वी झाला तर त्याला गर्भपात म्हणतात. त्याच वेळी, विसाव्या आठवड्यानंतर किंवा त्यापूर्वी आईच्या पोटात मुलाचा मृत्यू झाल्यास त्याला मृतजन्म किंवा स्टिलबर्थ म्हणतात. या दोन्ही परिस्थिती अनेक कारणांमुळे उद्भवू शकतात. त्यातील काही खालीलप्रमाणे आहेत.

मृत जन्म ( still birth ) -

गर्भाचा योग्य विकास न होणे.

जन्माच्या वेळी मुलामध्ये जन्मजात विकृती.

9 महिन्यांनंतरही मूल जन्माला न येणे.

गर्भधारणेदरम्यान आईला होणारा आजार किंवा संसर्ग.

आईमध्ये उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा किंवा मधुमेह यासारख्या विकारांची उपस्थिती.

गर्भपात ( Abortion ) -

जनुकांमध्ये असामान्यता.

हार्मोनशी संबंधित समस्या.

कोणत्याही प्रकारचे संक्रमण.

मधुमेह थायरॉईड सारख्या समस्या.

धुम्रपान अल्कोहोल किंवा ड्रग्स यासारख्या मादक पदार्थांचा गैरवापर.

अपघात

गर्भधारणेदरम्यान घ्यावयाची खबरदारी ( Precautions to be taken during pregnancy ) -

संपूर्ण गर्भधारणेदरम्यान स्त्रीला आहार, बसणे आणि कामाशी संबंधित सूचना जगभरातील डॉक्टरांकडून दिल्या जातात. त्यांच्या पालनाबरोबरच, नियमित वैद्यकीय तपासणी आणि दक्षता खूप महत्त्वाची आहे. विशेषत: अशा गर्भवती महिला ज्यांना आधीच हार्मोनल किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची समस्या किंवा आजार आहे किंवा ज्यांचा गर्भ कमकुवत आहे, त्यांनी स्वतःची अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.

डॉक्टरांनी सांगितलेली सर्व खबरदारी घेण्याबरोबरच, गर्भवती महिलेने न जन्मलेल्या बाळाच्या क्रियाकलापांची, म्हणजेच शरीरातील त्याच्या हालचालीची प्रक्रिया काळजी घेतली पाहिजे. याशिवाय गरोदरपणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर रक्तस्त्राव होत असेल, पोटात किंवा कंबरेत तीव्र वेदना होत असतील आणि बाळ बराच काळ हलत नसेल तर तातडीने डॉक्टरांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.

सर्व सावधगिरी बाळगूनही, जर गर्भ किंवा बाळाचा जीव वाचला नाही, तर बहुतेक प्रकरणांमध्ये आईच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. सामान्यतः अशा प्रकरणांमध्ये, स्त्रियांमध्ये नैराश्याची लक्षणे दिसतात. अशा परिस्थितीत, तिला कोणत्याही स्वरूपात निरोगी मुलाला जन्म देता येत नाही यासाठी तिला दोष देऊ नये, तर तिचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत.

