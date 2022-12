नवी दिल्ली : Rajya Sabha Winter Session 2022: काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे Congress President Mallikarjun Kharge यांच्या विधानावरून मंगळवारी राज्यसभेत गदारोळ झाला. सभागृहनेते पियुष गोयल Leader of the House Piyush Goyal यांनी राजस्थानमधील अलवरमध्ये खर्गे यांच्या भाषणाचा Mallikarjun Kharge Controversial Statement मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली. ते सभागृहात म्हणाले, 'काँग्रेस अध्यक्षांनी असभ्य भाषण वापरले. निराधार गोष्टी आणि खोटेपणा देशासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. याचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि त्यांनी माफी मागावी. त्यांनी या पक्षाला निवडून देणाऱ्या भाजपची आणि सभागृहाची आणि देशातील जनतेची माफी मागावी. त्यांनी या पक्षासाठी असभ्य भाषा वापरली. PIYUSH GOYAL LOP MALLIKARJUN KHARGE IN RAJYA SABHA

ते म्हणाले, 'ज्या प्रकारे त्यांनी आपली विचारसरणी आणि मत्सर दाखवला. आपला पक्ष कोणीही स्वीकारत नाही याचे त्यांना दु:ख आणि मत्सर वाटत असेल. पण असे असभ्य भाषण देणे हा सर्वांचाच अपमान आहे. हा प्रत्येक मतदाराचा अपमान आहे. मी त्यांच्या वागण्याचा आणि त्यांच्या भाषेचा निषेध करतो. मला आठवते की, स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींनी काँग्रेस पक्षालाच घाव घालायला हवे असे म्हटले होते. खर्गे हे त्याचे जिवंत प्रतीक आहेत आणि ते दाखवत आहेत की गांधीजींनी तेव्हा सत्य सांगितले होते. आणि हे असे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत ज्यांना भाषण कसे करावे हे माहित नाही. त्याने माफी मागितली पाहिजे, जोपर्यंत तो माफी मागत नाही तोपर्यंत त्यांना इथे राहण्याचा अधिकार नाही.

खर्गे यांनी सभागृहात मांडली बाजू - माफीच्या मागणीवर विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत आपली बाजू मांडली. ते म्हणाले, 'राजस्थानच्या अलवरमध्ये भारत जोडो यात्रेदरम्यान मी जे बोललो ते सभागृहाबाहेर होते. मी जे बोललो ते सभागृहाबाहेर राजकीय होते, आत नाही. त्याची इथे चर्चा करण्याची गरज नाही. दुसरे म्हणजे, मी अजूनही म्हणू शकतो की त्यांचा म्हणजे भाजप आणि आरएसएसची स्वातंत्र्यलढ्यात कोणतीही भूमिका नव्हती.

ते म्हणाले, 'मी बाहेर जे बोललो त्याची पुनरावृत्ती केली तर त्यांच्यासाठी अवघड जाईल. स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांना तुम्ही माफी मागायला सांगत आहात. देशात एकता कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष 'ब्रेक इंडिया' यात्रा काढत असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले. तेव्हा मी म्हणालो की, काँग्रेस पक्ष नेहमीच देशाला एकसंध करण्याविषयी बोलतो. त्यासाठी इंदिरा गांधींनी जीव दिला, राजीव गांधींनी जीव दिला. तुमच्यापैकी कोणी या देशाच्या एकात्मतेसाठी आपले प्राण दिले?'