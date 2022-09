हैदराबाद: जागतिक अल्झायमर दिनानिमित्त (21 सप्टेंबर) ( World Alzheimers Day September 21 ), डॉक्टरांनी लठ्ठपणाच्या वाढत्या घटनांबद्दल आणि स्मृतिभ्रंशाच्या वाढत्या घटनांवर त्याचा परिणाम यावर चिंता व्यक्त केली आहे. लठ्ठपणा हे सर्व रोगांचे मूळ ( Obesity is the root of all diseases ) आहे आणि मध्यम वयातील लठ्ठपणा हा अल्झायमर रोगासाठी एक स्थापित जोखीम घटक ( Obesity in middle age increases risk of Alzheimer ) आहे हे सर्वज्ञात सत्य आहे.

KIMS हॉस्पिटल्सचे सल्लागार न्यूरोलॉजिस्ट, डॉ. हरिता कोगंटी ( KIMS Hospitals Consultant Neurologist Dr Harita Koganti ) म्हणाले, "जादा वजन किंवा लठ्ठपणा मेंदूच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करतो, विशेषत: अल्झायमर रोगाच्या प्रभावांना सर्वात जास्त संवेदनशील असलेल्या भागात. यामुळे संभाव्यतः अल्झायमर रोग होऊ शकतो. लक्षणे वाढू शकतात." अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, जास्त वजन किंवा लठ्ठ लोकांमध्ये ज्यांना कोणतीही किंवा सौम्य संज्ञानात्मक कमजोरी नव्हती, त्यांनी जितके जास्त वजन उचलले तितके त्यांच्या मेंदूच्या पेशींचे नुकसान आणि त्यांच्या मेंदूला रक्त प्रवाह कमी होते, असे डॉक्टरांनी सांगितले.

अमोर हॉस्पिटलचे सल्लागार न्यूरोलॉजिस्ट, डॉ. मनोज वासिरेड्डी यांच्या मते, नियमित व्यायाम किंवा शारीरिक हालचालींच्या अभावामुळे मेंदूच्या कार्यावर परिणाम होतो आणि दीर्घकाळापर्यंत त्याची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. ते म्हणाले, "मेंदूचे कार्य मंदावणे ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे आणि त्यामुळे स्मृतिभ्रंश होऊ शकतो. मध्यमवयीन लोकांमध्ये लठ्ठपणा ही एक गंभीर चिंतेची बाब ( Concerns over growing cases of obesity ) आहे, ज्यामुळे आपल्या समाजात अल्झायमर रोग होतो."

"लठ्ठपणा हे लोकांमध्ये लेप्टिन आणि इन्सुलिन प्रतिरोधक शक्ती निर्माण करण्यासाठी ओळखले जाते. लेप्टिन हे ऍडिपोज टिश्यूमध्ये संश्लेषित केलेले पेप्टाइड संप्रेरक आहे जे प्रामुख्याने अन्न सेवन नियंत्रित करते. तर लेप्टिन, नकारात्मक अभिप्रायाद्वारे, इन्सुलिन सोडण्यास प्रतिबंधित करते. ऊतकांची संवेदनशीलता कमी करते आणि वाढवते, ज्यामुळे ग्लुकोजच्या संवेदना वाढतात. ऊर्जेचा वापर किंवा साठवणूक, आणि मेंदूसह विविध अवयवांच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये तीव्र कमी दर्जाची जळजळ," SLG हॉस्पिटलच्या सल्लागार जनरल फिजिशियन, डॉ गौरी शंकर बापनपल्ली यांनी सांगितले.

अवेअर ग्लेनेगल्स ग्लोबल हॉस्पिटलचे सल्लागार न्यूरोलॉजी, डॉ. सुरेश रेड्डी यांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीचे आयुष्यभर जास्त वजन किंवा लठ्ठपणामुळे रोगाच्या हानिकारक प्रभावांना मेंदूची लवचिकता कमी होते. म्हणून, प्रत्येकाने सक्रिय शारीरिक जीवन राखणे महत्वाचे आहे. योग्य कार्य सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्या मेंदूला पुरेसे पोषण मिळते याची खात्री करावी. ते म्हणाले की अल्झायमर रोगावर अद्याप कोणताही इलाज नाही, त्यामुळे हा आजार होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी लहानपणापासूनच शक्य तितकी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

