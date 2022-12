दंगल झाली, मिटवायला आलेल्या पोलिसांवरच केली दगडफेक.. ३९ आरोपींना ७ वर्षांची शिक्षा

खांडवा (मध्यप्रदेश): Stone Pelting on Police: सुशीलकुमार पुंडगे खून प्रकरणानंतर कर्फ्यू लागू करण्यासाठी पोलिसांवर दगडफेक करून हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी आठ वर्षानंतर मोठा निर्णय आला court decision on stone pelting during curfew आहे. मंगळवारी तिसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्राची पटेल यांनी 39 आरोपींना सात वर्षांची शिक्षा khandwa court sentenced 39 accused to 7 years सुनावली. शिक्षा सुनावताच एक आरोपी कोर्टात ढसाढसा रडला. त्याला पाहून न्यायालयाच्या आवारात उभे असलेले कुटुंबीयही रडू accused cry after court decision लागले. या प्रकरणात साक्षीदार आणि पुराव्याअभावी दोन आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. सरकारी वकील अभय दुबे यांनी बाजू मांडली.

दोघांची निर्दोष मुक्तता : मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास जिल्हा न्यायालयात गर्दी होऊ लागली. साडेतीनच्या सुमारास तिसऱ्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांच्या न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. 2014 मध्ये कर्फ्यूचे पालन करत असताना पोलिसांना जीवे मारण्याच्या उद्देशाने केलेल्या दगडफेक आणि हल्ल्याबाबत कोतवाली पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा निर्णय येणार होता. या प्रकरणातील 42 आरोपींपैकी 41 न्यायालयात हजर होते. यातील एक आरोपी फारुख हजर झाला नाही. दोन आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याबरोबरच 39 आरोपींना सात वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. यामध्ये 73 वर्षीय शेख जाकीर यांचा मृत्यू झालेला आहे. यासोबतच फिरोज उर्फ ​​मोहम्मद शफीक आणि सद्दाम उर्फ ​​डबल यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

असे होते प्रकरण : 30 जुलै 2014 रोजी शहरातील मोघाट पोलीस ठाणे हद्दीतील इमलीपुरा रोडवर सुशीलकुमार पुंडगे यांचा खून झाला होता. शहरात जातीय तणाव पसरल्याने अनेक ठिकाणी दगडफेकीच्या घटना घडल्या. यासंदर्भात कलम 144 लागू झाल्याने शहरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. कर्फ्यू ड्युटी दरम्यान एसआय रमेशचंद पवार, हवालदार राधेश्याम, विपेंद्र सिंग आणि हवालदार राजवीर सिंग हे घासपुरा भागात तैनात होते. 1 ऑगस्ट 2014 रोजी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास पोलीस बांगलादेश घासपुरा येथे पोहोचले तेव्हा त्यांना लोक त्यांच्या घराबाहेर हिंडताना दिसले. समजावूनही लोक ऐकत नसल्याने पोलिस नियंत्रण कक्षाला आरोपींकडून कळवण्यात आले. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी पोलिसांचा निषेध केला. आमचे जगणे निषिद्ध केले आहे, ते आम्हाला घराबाहेर पडू देत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एकही पोलिस कर्मचारी परिसरात प्रवेश करणार नाही. जर तो आत गेला तर त्याला मारू असे म्हणत लाठ्या-काठ्या, कुऱ्हाड, दगड घेऊन लोक बाहेर आले. त्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली.

अनेक पोलीस कर्मचारी जखमी : कोतवाली टीआय अनिल शर्मा, सहाय्यक उपनिरीक्षक विजय सिंह, टिकाराम कुर्मी आणि गीता जाटव दगडफेकीची माहिती मिळताच विविध मार्गावरील पोलिसांसह घटनास्थळी पोहोचले. बदमाशांपैकी फारुखने ठार मारण्याच्या उद्देशाने स्टेशन प्रभारी अनिल शर्मा यांच्यावर मोठा दगड मारला, जो त्यांच्या हेल्मेटला लागला, त्यामुळे हेल्मेटचे नुकसान झाले. दगडफेक करून फारुख पळून गेला. बदमाशांनी केलेल्या दगडफेकीत एसआय पवार, टिकाराम कुर्मी, विजयसिंग परस्ते, गीता जाटव, हवालदार राजवीरसिंग राणा, विपेंद्रसिंग, नरेंद्र सोनी, दयाशंकर, नरेंद्र, महिला कॉन्स्टेबल रोहिणी, प्रीती आणि नीलम हे जखमी झाले. या लोकांनी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वाहनांचीही तोडफोड केली. यानंतर घटनास्थळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी आवश्‍यक बळाचा वापर करून घेराव घातला आणि ३९ जणांची नावे व पत्ते विचारल्यावर सर्व आरोपींना पकडले. अटक आरोपी जहूरजवळ कुऱ्हाड तर इरफानजवळ एक काठी सापडली असून, ती पोलिसांनी जप्त केली होती. यातील एक आरोपी मोहम्मद अझहर पोलिसांचा गणवेश परिधान केलेला आढळला. याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.