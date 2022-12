नवी दिल्ली: India China Military Talks: कॉर्प्स कमांडर स्तरावरील चर्चेच्या 17 व्या फेरीत भारत आणि चीनने पश्चिम सेक्टरमधील एलएसीसह जमिनीवर सुरक्षा आणि स्थिरता राखण्याचे मान्य केले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी एका निवेदनात म्हटले MEA on India china border dispute आहे की, ही बैठक 20 डिसेंबर 2022 रोजी चिनी हद्दीतील चुशुल-मोल्डो सीमा बैठक बिंदूवर झाली. India and China held 17th round of military talks

17 जुलै 2022 रोजी झालेल्या शेवटच्या बैठकीपासून झालेल्या प्रगतीच्या आधारे, दोन्ही बाजूंनी पश्चिम क्षेत्रातील एलएसीशी संबंधित समस्यांच्या निराकरणावर विचार विनिमय केला. संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, उर्वरित मुद्द्यांचे लवकरात लवकर निराकरण करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये स्पष्ट आणि सखोल चर्चा झाली. ज्यामुळे पश्चिम क्षेत्रातील एलएसीवरील शांतता आणि शांतता लवकरात लवकर प्रस्थापित करण्यात मदत होईल आणि प्रगती होईल.

मध्यंतरी, दोन्ही बाजूंनी पश्चिम सेक्टरमध्ये जमिनीवर सुरक्षा आणि स्थिरता राखण्यासाठी सहमती दर्शविली, असे ते म्हणाले. दोन्ही बाजूंनी जवळच्या संपर्कात राहण्याचे आणि लष्करी आणि राजनैतिक संवाद कायम ठेवण्याचे आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर लवकरात लवकर परस्पर स्वीकारार्ह तोडगा काढण्याचे मान्य केले.

9 डिसेंबरच्या गोंधळानंतर 17 व्या फेरीची ही पहिली बैठक होती. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सुमारे 300 सैनिकांनी अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग सेक्टरमधील यांगत्सेमध्ये LAC चे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केला, परिणामी चकमक झाली. या चकमकीत भारतीय आणि चिनी सैनिक जखमी झाल्याचे एका सूत्राने सांगितले. सहा जखमी भारतीय सैनिकांना गुवाहाटी येथील लष्करी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु कोणतीही जीवितहानी किंवा गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीन वारंवार 17 हजार फूट उंच शिखरावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिखरावर भारताचे कडक नियंत्रण असल्याचे भारतीय लष्कराच्या सूत्रांनी सांगितले.