रायपुर : यंदा धनत्रयोदशीच्या दिवशी सराफा बाजारात चांगलाच व्यवसाय होण्याची शक्यता आहे. धनत्रयोदशीच्या (Dhantrayodashi) दिवशी लोक सोने-चांदीचे दागिने नक्कीच खरेदी करतात, अशी परंपरा आहे. तुम्हालाही धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर सोने-चांदीची खरेदी करायची असेल, तर सोन्याशी संबंधित काही खास गोष्टी नक्कीच जाणून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला खरेदी करणे सोपे होईल.

प्रतिक्रिया देतांना सराफा व्यापारी

22 कॅरेट सोने कसे ओळखायचे: सराफा व्यापारी अंकित चोप्रा यांनी सांगितले की, 'जर तुम्ही दुकानात सोने खरेदी करणार असाल तर, 22 कॅरेट सोने ओळखण्यासाठी दागिन्यांच्या मागील बाजूस 22 कॅरेट हॉलमार्किंग असेल. या मार्किंगमध्ये दागिन्यांमधील रेखाचित्र अल्केश असेल आणि मार्किंगमध्ये 916 लिहिलेले असेल. 22 कॅरेटच्या दागिन्यांमध्ये 91.6 टक्के सोन्याची शुद्धता आहे.





याप्रमाणे 20 कॅरेट सोने ओळखा: त्याचप्रमाणे, दागिन्यांमध्ये 20 कॅरेट सोने ओळखण्यासाठी, दागिन्यांच्या मागील बाजूस हॉल मार्किंग आहे. त्यात ८३३ लिहिले आहे. २० कॅरेटमध्ये सोन्याची शुद्धता ८३.३ टक्के आहे.





18 कॅरेट सोन्याची ओळख: सराफा व्यापारी अंकित यांनी सांगितले की, 'आज सर्व दागिन्यांवर हॉल मार्किंग अनिवार्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत, 18 कॅरेटच्या दागिन्यांवरही हॉल मार्किंग केले जाते.' यामध्ये दागिन्यांच्या मागील बाजूस त्रिकोणी कागद चिन्हांकित केले आहे. ज्यामध्ये 750 लिहिले आहे. 18 कॅरेटच्या दागिन्यांमध्ये 75% सोन्याची शुद्धता असते. सध्या तीन श्रेणींमध्ये दागिने बनवले जात आहेत.



24 कॅरेट सोने शुद्ध आहे: सराफा व्यापारी अंकितने सांगितले की '24 कॅरेट सोने सर्वात शुद्ध आहे. २४ कॅरेटच्या दागिन्यांमध्ये ९९.९९ टक्के शुद्ध सोने असते. मात्र, ते दागिने बनवणे सोपे नाही. कारण शुद्धतेमुळे त्यापासून बनवलेले दागिने लवकर खराब होतात. एम्बॉससह टॉप आणि रिंग 24 कॅरेटमध्ये बनविल्या जातात. अशा परिस्थितीत 22 कॅरेट आणि 20 कॅरेटपासून 18 कॅरेटचे दागिने मजबुत असतात, ती दीर्घकाळ टिकते.



धनत्रयोदशीचा 2 दिवसांचा मुहूर्त: सराफा व्यापारी अंकितने सांगितले की 'यावेळी 2 दिवस धनत्रयोदशीचा मुहूर्त आहे, गेल्या 2 वर्षांपासून कोरोनामुळे लोकांनी फारशी खरेदी केली नाही. मात्र यावेळी सराफा बाजारात चांगली आशा आहे. यावेळी सोन्या-चांदीचे भावही कमी असल्याने लोकांमध्ये उत्साह आहे. बाजारपेठांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे.



5 हजार कोटींचा व्यवसाय अपेक्षित : गेल्या 40 वर्षांपासून सोने-चांदीचा व्यवसाय करणारे सराफा व्यापारी मुकेश चोप्रा म्हणाले की, 'या वर्षी सराफा बाजारात 5 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय होण्याची अपेक्षा आहे. घाऊक आणि चिल्लर या दोन्हींचा समावेश आहे. यावेळी खूप चांगला व्यवसाय अपेक्षित आहे, 2022 हे वर्ष सराफा व्यापाऱ्यांसाठी खूप चांगले असणार आहे. आमच्यासाठी सराफा व्यवसाय दिवसेंदिवस वाढत आहे.