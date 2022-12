पाटणा : बिहारची राजधानी पाटणा येथे लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थिनीचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. (Attempt to molest law student in Patna). याप्रकरणी पाटणा येथील शास्त्रीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (High Court lawyer molested law intern). शनिवारी दुपारी पोलिसांनी या प्रकरणाबाबत कलम 164 अन्वये पीडित विद्यार्थिनीचा जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच आरोपी पाटणा उच्च न्यायालयाचे वकील निरंजन कुमार यांना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. (lawyer molested law intern in Patna).

पीडित वकिला करत होती इंटर्नशिप : पाटणा येथील शास्त्रीनगर पोलिस स्टेशनला दिलेल्या लेखी अर्जात विद्यार्थिनीने सांगितले आहे की, 1 डिसेंबर रोजी ती एनर्जीजवळील गजाधर अपार्टमेंटमधील उच्च न्यायालयाच्या वकिलाच्या कार्यालयात गेल्या काही दिवसांपासून इंटर्नशिप करत होती. इंटर्नशिपच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी आरोपी वकिलाने पीडितेला फोन करून सकाळी कार्यालयात बोलावले आणि त्या कार्यालयात उपस्थित असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांना खाली पाठवल्यानंतर त्याने पीडित विद्यार्थिनीशी अश्लील बोलणे सुरू केले.

आरोपी वकिलाने मागितली गुरुदक्षिणा : विद्यार्थिनीने तिच्या अर्जात म्हटले आहे की, जेव्हा तिने तिचे ज्येष्ठ वकील निरंजन कुमार यांना असे कृत्य करताना पाहिले तेव्हा तिने तेथून पळून जाण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मात्र घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या निरंजनने तिचा हात धरून तिला पुढील खोलीत नेण्याचा प्रयत्न केला. निरंजनने पीडित विद्यार्थिनीकडून गुरुदक्षिणा स्वरूपात ही मागणी केली होती.

"गेल्या 25 दिवसांपासून मी निरंजन सिंगसोबत इंटर्नशिप करत होते. इंटर्नशिपच्या शेवटच्या दिवशी सकाळी 10.30 वाजता निरंजनने मला फोन केला. त्यानंतर माझा विनयभंगाचा प्रयत्न केला."- विद्यार्थिनी

आरोपीची तुरुंगात रवानगी : पीडित विद्यार्थिनीने शास्त्रीनगर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणाची माहिती दिली. पोलिस घटनास्थळी पोहोचताच आरोपी उच्च न्यायालयाचे वकील निरंजन कुमार यांना त्यांच्या कार्यालयातून ताब्यात घेण्यात आले. शास्त्रीनगर पोलीस ठाण्यात आरोपी वकिलाच्या समर्थकांची गर्दी जमली होती. मात्र, शास्त्रीनगर पोलिस ठाण्याचे प्रभारी यांनी शनिवारी सकाळी कारवाई करताना आरोपीला कारागृहात पाठवले. पीडितेचा कलम 164 अन्वये जबाब घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

आरोपी उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकिल : कायद्याच्या विद्यार्थिनीने ज्येष्ठ वकिलावर विनयभंगाचा आरोप केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची नोंद पाटण्यातील शास्त्रीनगर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे. विद्यार्थिनीने पटेल नगर रोडवरील गजाधर कैलास अपार्टमेंटमध्ये उच्च न्यायालयातील या वकिलानेच विनयभंग केल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांनी आरोपी वकिलाला अटक केली आहे.