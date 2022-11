पाटणा ( बिहारी ) : बिहारमधील नवादा येथे विष प्राशन केल्याने पाच जणांचा मृत्यू झाला ( Five people of same family died ) आहे. एकाच कुटुंबातील सहा जणांनी विष पिले. यामध्ये एक मुलगी गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल आहे. कुटुंब कर्जबाजारी झाल्याचे नातेवाईक व स्थानिक लोकांनी सांगितले आहे. कर्ज वसुलीच्या छळाला कंटाळून संपूर्ण कुटुंबानेच असे पाऊल उचले असावे अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ही घटना शहरातील आदर्शनगर भागातील आहे. ( Five people died after consuming poison in Nawada )

कर्ज फेडण्यासाठी दबाव निर्माण केला जात होता : नवादा जिल्ह्यातील आदर्श सोसायटीजवळ भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या एकाच कुटुंबातील सहा जणांनी विष प्राशन केले आहे. त्यामुळे ५ जणांचा मृत्यू झाला असून एकावर जिल्हा सदर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. स्थानिक लोकांच्या माहितीनुसार, राजौली येथील रहिवासी केदारनाथ गुप्ता नवादा शहरातील नवीन भागात भाड्याच्या घरात राहत होते आणि येथे व्यवसाय करत होते. त्याने कोणाकडून कर्ज घेतले होते, ज्याची परतफेड करण्यासाठी त्याच्यावर दबाव होता. कदाचित याच कारणावरून घरातील सदस्यांनी एकत्रितपणे विष प्राशन केले असावे. मात्र, कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी भाड्याच्या घरात विष न खाता नवादा शहरापासून दूर असलेल्या आदर्श सिटीजवळील मजारवर जाऊन विष प्राशन केल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

तिघांचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू : विष प्राशन केल्याने कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू झाला. तर दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिघांचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सध्या सर्व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सदर रुग्णालयात आणण्यात आले आहेत, तर एका जखमीवर नवाडा सदर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मृतांमध्ये घरमालक केदारनाथ गुप्ता, त्यांची पत्नी अनिता देवी, दोन मुली शबनम कुमारी- गुडिया कुमारी आणि एक मुलगा प्रिन्स कुमार यांचा समावेश आहे.