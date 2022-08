बिदर कर्नाटक जिल्ह्यातील भांगुरुजवळ road accident near bhanguru सोमवारी कंटेनर लॉरी आणि कार यांच्यात झालेल्या अपघातात container and car accident in karnataka पाच जण ठार झाले. पोलिसांनी सांगितले की, चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला तर एकाचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. या घटनेत अन्य पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना पुढील उपचारासाठी बीदर जिल्हा रुग्णालयात Bidar District Hospital हलवण्यात आले आहे.

मृत हैदराबादमधील बेगमपेठ भागातील रहिवासी हैदराबादहून कलबुर्गी येथील गानगापूर दत्तात्रेय मंदिराकडे जात असताना राष्ट्रीय महामार्गावरील भांगूरजवळ हा अपघात झाला. मृत हे बेगमपेट, हैदराबाद five people from Hyderabad killed in road accident येथील रहिवासी असल्याची माहिती मिळाली आहे. या घटनेबाबत मन्नाल्ली पोलीस ठाण्यात Mannalli police station गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

