आगीत एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू

लखनौ : कुटुंबीय झोपेत असताना ही दुर्घटना झाल्याचे सांगण्यात ( Mau house fire ) येत आहे. आगीमुळे एकच गोंधळ उडाला. काही वेळातच घरातील सर्व काही जळून राख झाले.

मऊचे जिल्हा दंडाधिकारी अरुण कुमार यांनी सांगितले की, मऊ जिल्ह्यातील कोपागंज पोलीस ठाण्याच्या शाहपूर गावात एका घराला आग लागली आहे. आगीत एका महिलेसह कुटुंबातील 5 सदस्य, 1 प्रौढ आणि 3 अल्पवयीनांचा मृत्यू झाला ( five family members died in Mau ). अग्निशमन दल, वैद्यकीय पथकासह पोलीस आणि मदत पथक घटनास्थळी पोहोचले. ते म्हणाले की, प्राथमिक अहवालात स्टोव्हमधून आग लागल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मऊचे डीएम अरुण कुमार ( Mau DM on house fire ) यांनी सांगितले की, मृत्युमुखी पडलेल्यांना भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. कुटुंबाला प्रतिव्यक्ती 4 लाख रुपयांची मदत दिली ( Uttar Pradesh Mau house fire ) जाणार आहे.

आग लागल्यास काय करावे : सर्वप्रथम, आगीच्या ठिकाणाहून बाहेर पडा, परंतु गोंधळ आणि धावपळ करण्याऐवजी शांतता राखा. आग लागल्यास कधीही पलंगाखाली किंवा घराच्या कोणत्याही कोपऱ्यात लपण्याचा प्रयत्न करू नका. आग लागल्यास कधीही लिफ्ट वापरू नका, फक्त पायऱ्यांवरून खाली जा. जर तुम्ही धुराच्या ठिकाणी अडकलात तर ओल्या कपड्याने नाक आणि तोंड झाकून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करा. जर तुम्हाला खोलीतून बाहेर पडता येत नसेल, तर खोलीच्या सर्व खिडक्या आणि दरवाजे बंद करा आणि दारांमधील जागा ओल्या टॉवेलने किंवा चादरीने बंद करा, जेणेकरून धूर खोलीत जाऊ नये.